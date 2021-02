Meno di 10 euro per rimettersi in forma con questo smartwatch

Anche se manca ancora qualche settimana all’arrivo della primavera è già tempo di pensare a come rimettersi in forma, tra festività natalizie, lockdown e chiusure che per molti hanno coinciso con l’aumento del girovita.

Oggi vi proponiamo un dispositivo indossabile che può rivelarsi un valido aiuto per riprendere la voglia di camminare, correre e fare esercizio fisico. È lo smartwatch D18, in offerta su TomTop a un prezzo davvero invitante, che offre le funzioni indispensabili per tenere traccia delle proprie attività.

Senza dover spendere cifre esagerate per modelli ricchi di funzioni, la maggior parte delle quali rischiano di rimanere inutilizzate, D18 offre le funzioni di fitness tracker più utili: misurazione del battito cardiaco, misurazione della pressione e del livello di ossigeno nel sangue, conteggio dei passi, distanza percorsa, calorie consumate e tempo di attività.

Non manca un promemoria che vi ricorda di alzarvi e fare un po’ di movimento a intervalli regolari, così come la possibilità di analizzare la qualità del sonno, per riuscire a riposare in maniera migliore ed efficace. E grazie al collegamento Bluetooth con lo smartphone potete visualizzare anche le notifiche, le chiamate e i messaggi, senza dover toccare il telefono.

Dimenticatevi delle basette per la ricarica della batteria, che non si trovano mai quando servono: basta sfilare il cinturino per rivelare un connettore USB Type-A da collegare a un PC, un power bank o un caricabatterie. E grazie alla certificazione IP65 è possibile utilizzarlo sotto la pioggia senza preoccupazioni, nemmeno il sudore potrà creare problemi di funzionamento.

Sono cinque le colorazioni tra cui scegliere, per soddisfare i gusti di ognuno: viola, blu, rosso, verde e nero, con spedizione gratuita. Potete acquistare lo smartwatch D18 su TomTop utilizzando il link sottostante.

Informazione Pubblicitaria