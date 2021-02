Apple MacBook Air M1 è al suo minimo storico su Amazon ma le offerte non finiscono qui

Altra giornata ricca di offerte in casa Amazon con il primo minimo storico per il nuovo MacBook Air M1 ma non solo. Tra la selezione di oggi c’è anche un notebook gaming davvero interessante con RTX 2070 e uno degli smartphone best buy di fascia bassa, il vendutissimo Oppo A52.

Per evitare di segnalare le solite offerte “finte” offerte abbiamo pensato di proporre una selezione ristretta delle migliori offerte Amazon di oggi 16 Febbraio 2021. Le offerte sono accuratamente selezionate manualmente dal nostro team. Niente bot, promesso.

Le migliori offerte Amazon oggi 16 Febbraio 2021

Prima di partire con la selezione delle offerte, un piccolo consiglio. Spesso si tratta di offerte lampo o di prodotti dalla disponibilità limitata, è bene essere sempre rapidi nella visualizzazione e nella finalizzazione dell’acquisto, utilizzare l’app ufficiale di Amazon è importante. Allo stesso modo alcune offerte potrebbero arrivare in anteprima ai clienti Amazon Prime con le migliori offerte Amazon Prime. Se non hai l’abbonamento puoi provare Prime gratis per 30 giorni cliccando qui.

Huawei MatePad T10 S

Il Huawei MediaPad T10 S è un tablet Android per la vita di tutti i giorni, è un valido supporto per gli studenti o per ragazzi che vogliono giocare, vedere una serie Netflix su uno schermo da 10″ con risoluzione FullHD. C’è da specificare che il Tablet viene fornito con i servizi Huawei Mobile Services al posto dei servizi Google, su un tablet cambia meno e visto il prezzo si può anche chiudere un occhio.

Huawei MatePad T10 S a 129 Euro invece di 209 Euro

Oppo A52

Oppo A52 è uno smartphone economico che da mesi sta spopolando nella fascia media del mercato grazie ad un rapporto qualità-prezzo davvero elevato. La sua convenienza aumenta ancora di più grazie al calo di prezzo attuale che rende molto appetibili i suoi 6,5″ di display con risoluzione FullHD, le due 4 fotocamere ed in particolare la sua super durata della batteria con ben 5000 mAh.

Oppo A52 a 149 Euro invece di 154 Euro

Acer Predator Helios 300

Grazie all’arrivo imminente dei nuovi notebook con RTX serie 3000 la precedente generazione sta calando di prezzo e si possono fare ottimi affari. L’esempio massimo è quello di questo Predator Helios 300 di Acer che si piazza tra i best buy di oggi grazie alla presenza della combo Intel Core i7-10750H e RTX 2070 con 8 GB di RAM dedicata. Ad esaltare tutto non c’è solo il prezzo ma anche il pannello da 15.6″ FullHD ma con refresh rate da 144 Hz in grado di supportare alla grande la RTX 2070. Un notebook gaming fantastico.

Acer Predator Helios 300 a 1599 Euro invece di 1799 Euro

Apple MacBook Air M1

Lieve calo di prezzo per il nuovissimo MacBook Air con Apple Silicon M1. Vero, il calo di prezzo è lieve ma è comunque il suo minimo storico su Amazon (venduto e spedito). Si tratta di una macchina fantastica che sta conquistando il cuore di tantissimi appassionati Apple e non solo. Il chip M1 oltre ad essere molto potente è anche in grado di regala una durata della batteria incredibile a questo MacBook Air. Da prendere ad occhi chiusi.

Apple MacBook Air M1 a 1229 Euro invece di 1159 Euro

Razer Viper Ultimate

Il Razer Viper Ultimate è tra i migliori mouse gaming in circolazione ed oggi è in offerta anche con la sua Dock di ricarica RGB Chroma. Il pacchetto completo mouse + dock è assolutamente conveniente oltre che essere super pratico e comodo. Per quanto riguarda il mouse, Razer è una sicurezza con il sensore ottico da 20.000 DPI in grado di regalare una precisione fuori dal comune.

Razer Viper Ultimate a 146 Euro invece di 185 Euro

Se non avete trovato l’offerta su Amazon desiderata nella selezione delle migliori offerte Amazon del 16 Febbraio 2021, non dovete preoccuparvi, ne abbiamo tante altre. Questa è una selezione accurata delle offertissime Amazon, se volete dare uno sguardo ancora più approfondito a tutte le offerte nascoste e di nicchia di Amazon (con anche offerte Amazon usato) puoi seguire il nostro canale Telegram Prezzi.Tech con tante offerte aggiunte manualmente dal nostro team. Se invece amate cercare su Amazon offerte del giorno da soli, non molti sanno che la pagina da spulciare è questa.