Samsung Galaxy S21 Ultra 5G è il re delle offerte di Amazon di oggi, ma c’è anche dell’altro

Amazon apre la settimana con delle offerte davvero molto interessanti tra le quali spicca sicuramente uno dei migliori smartphone del 2021, il Samsung Galaxy S21 Ultra 5G che va al suo minimo storico su Amazon. Non solo, per gli amanti dei Surface di Micrsoft, inizia la sua discesa anche il Surface Laptop Go.

Le migliori offerte Amazon oggi 15 Febbraio 2021

Samsung QLED Smart TV 4K 55″

Va in sconto una delle migliori proposte di Samsung per la sua linea di smart TV QLED, si tratta del modello da 55″ con risoluzione 4K in esclusiva per Amazon. Tralasciando l’enorme qualità visiva del pannello che si da quasi per scontata su una TV Samsung, ciò che colpisce è la quantità di funzioni extra che la rendono un vero e proprio centro per l’intrattenimento casalingo. A circa 659 euro è da tenere in considerazione.

Samsung QLED Smart TV 4K 55″ a 659 Euro invece di 699 Euro

Steelseries Apex 7

Una tastiera meccanica da gioco che a molti non dirà nulla ma che al vero gamer dirà tantissimo. La Steelseries Apex 7 va in sconto ed è una delle migliori tastiere meccaniche per giocare grazie agli switch consistenti, al telaio in alluminio resistente e a delle funzioni molto pratiche come il display OLED per gestire i vari profili. Non va spesso in sconto ma quando ci va, è il caso di approfittare.

Steelseries Apex 7 a 140 Euro invece di 189 Euro

Samsung Galaxy S21 Ultra 5G

Il nuovissimo smartphone di Samsung va in sconto al suo minimo storico. Chiaramente il prezzo è ancora alto ma se non si ha voglia di attenere un calo più corposo, questo è il prezzo più basso mai visto su Amazon. Con le sue 5 fotocamere di altissima qualità, quel display fantastico Dynamic Amoled a 120 Hz ed il nuovo Exynos 2100 a garantire le prestazioni si può stare tranquilli, si avrà tra le mani uno dei migliori smartphone del 2021.

Samsung Galaxy S21 Ultra 5G a 1258 Euro invece di 1379 Euro

Microsoft Surface Laptop Go

Per chi sta cercando un notebook va in sconto il nuovo Microsoft Surface Laptop Go in versione da 128 GB. Si tratta di un notebook pensato per gli studenti, per chi ha bisogno di lavorare in mobilità senza la necessità di avere a disposizione una potenza di calcolo esagerata. L’esperienza di Microsoft si vede nei dettaglio, Windows 10 su un Surface è curatissimo, anche l’estetica e i materiali sono di gran qualità. Il suo prezzo di listino era troppo alto ma ora Microsoft Surface Laptop Go inizia ad avere senso.

Microsoft Surface Laptop Go a 749 Euro invece di 799 Euro

