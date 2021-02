Macbook Pro M1, SSD e MX Master 2S fra le migliori offerte Amazon di oggi

Amazon mette in sconto alcuni prodotti molto interessanti ed in grado di ricoprire più rami della tecnologia. Si parte dallo smartphone alle cuffie true wireless, si passa poi al mondo PC con un modulo SSD M.2 di assoluta qualità e si conclude con uno dei migliori mouse in circolazione.

Le migliori offerte Amazon oggi 11 Febbraio 2021

Huawei FreeBuds Pro

Le FreeBuds Pro di Huawei sono delle cuffiette true wireless che ci hanno colpito molto e che nei scorsi mesi abbiamo consigliato anche a prezzo di listino. Oggi si trovano in offerta a 139 Euro e per quel prezzo è difficile dire di no a tutta la tecnologia che Huawei ha inserito in queste piccole cuffie. Se volete saperne di più, potete dare uno sguardo alla nostra review delle FreeBuds Pro.

Huawei FreeBuds Pro a 139 Euro invece di 179 Euro

Macbook Pro M1 da 512GB

Super interessante è l’attuale offerta sul Macbook Pro da 13” da 512GB con Apple Silicon M1 di cui abbiamo fatto una recensione alcune settimane fa. Uno laptop leggero e al tempo stesso potente con cui Apple ha tracciato una nuova era in ambito computing. Pur avendo il nuovo processore supporta già praticamente tutte le applicazioni grazie a Rosetta, che senza rallentamenti o problemi riesce a far girare quasi tutte le applicazioni già sentito per Mac OS.

Macbook Pro M1 a 1599 Euro invece di 1799 Euro

In alternativa c’è anche la variante Macbook Air con M1, sempre da 512 GB, in offerta a 1365 Euro invece di 1429 Euro.

realme 7 5G

Anche il realme 7 5G va in offerta e passa da 279 Euro a 239 Euro, uno sconto interessante. Si tratta di uno smartphone di fascia media ricco di caratteristiche che emulano quelli che costano il triplo come ad esempio il display con refresh rate da 120 Hz in grado di migliorare sensibilmente la fluidità dello smartphone. Tra le funzioni di spicco c’è anche la ricarica rapida da 30 W in grado di ricaricare lo smartphone in 65 minuti e c’è il supporto alle reti 5G che lo rendono future proof.

realme 7 5G a 239 Euro invece di 279 Euro

Samsung SSD 980 Pro 1 TB

Un SSD M.2 NVMe è quello che serve per avere un PC pronto a tutte le ottimizzazioni che stanno arrivando in ambito Windows ed il 980 Pro di Samsung è assolutamente uno dei migliori da prendere. Oggi il prezzo non cala tantissimo ma si rende molto più appetibile, in fondo si sta parlando di un SSD nuovissimo. 229 Euro per la versione da 1 TB sono un buon prezzo considerando le capacità di un PCIe 4 da 7000 MB/s in lettura e 5000 MB/s in scrittura.

Samsung SSD 980 Pro 1 TB a 229 Euro invece di 255 Euro

Logitech MX Master 2S

Il Logitech MX Master non ha bisogno di presentazioni, è uno dei best buy da anni nella fascia dei mouse professionali da lavoro. Non si tratta solo di ergonomia, scorrevolezza, precisione ed affidabilità ma anche di funzioni extra come Flow che permette di scambiare immagini e testi da un dispositivo all’altro semplicemente eseguendo un copia-incolla con MX Master 2S.

Logitech MX Master 2S a 59 Euro invece di 99 Euro

Se non avete trovato l'offerta su Amazon desiderata nella selezione delle migliori offerte Amazon del 11 Febbraio 2021, non dovete preoccuparvi, ne abbiamo tante altre.