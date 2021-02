Voi svela Voiager 4, il monopattino elettrico che misura la qualità dell’aria

Voi Technology, società di micromobilità che offre un servizio di sharing, presenta oggi il nuovo e-scooter Voiager 4 (V4), un monopattino elettrico che promette grandi cose grazie alle tecnologie IoT e alle funzionalità pensate per la sicurezza e la sostenibilità.

Voiager 4 è qui: ecco il nuovo monopattino elettrico Voi

Il componente più importante di Voiager 4 è l’hub di controllo connesso: un nuovo sistema hardware IoT completamente sviluppato in casa che mette a disposizione una serie di innovazioni, anche di sicurezza; tra queste i sensori intelligenti capaci di misurare l’inquinamento e di localizzare con precisione il monopattino, e anche gli indicatori di direzione con visibilità a 360 gradi che assicurano una comunicazione sicura delle proprie manovre.

V4 è anche in grado di identificare le aree con scarsa illuminazione, l’acustica ambientale e la qualità dell’aria, contribuendo a creare un nuovo paradigma di mobilità sostenibile. Test diagnostici automatici vengono svolti periodicamente, in modo da segnalare eventuali necessità di intervento per manutenzioni o riparazioni. Il monopattino è inoltre progettato per minimizzare l’impatto di ciottoli e buche e per essere utilizzato in qualunque condizione atmosferica (grazie alla certificazione IPX7).

Tra le altre caratteristiche chiave di Voiager 4 possiamo citare gli pneumatici ampi a nido d’ape da 10″ con sospensione idraulica, il manubrio antimicrobico per prevenire la diffusione di virus (COVID-19 ma non solo), la tecnologia Bluetooth per comunicare con gli iBeacon delle rastrelliere dei parcheggi Voi e il sistema di allarme acustico (AVAS) che avvisa i pedoni dell’arrivo.

L’azienda svedese di sharing fa sapere che Voiager 4 sarà inizialmente introdotto in alcuni mercati selezionati, per poi allargare la propria disponibilità durante i prossimi mesi.