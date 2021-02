La ricetta per un San Valentino perfetto? Ce la dà ANKER

Mancano pochi giorni a San Valentino e qualcuno potrebbe essere ancora alla ricerca del regalo perfetto. ANKER, brand affermato nel campo della musica e della smart home, ha presentato una interessante novità, un perfetto regalo per le coppie moderne che amano la musica, insieme ad alcune idee regalo per rendere perfetto il giorno degli innamorati.

Per ascoltare le proprie canzoni preferite insieme, o per guardare un film a tutto volume senza disturbare i vicini, ANKER ha presentato due nuove colorazioni delle cuffie Life Q30 (da noi recensite qualche mese fa). Si tratta di cuffie con cancellazione attiva del rumore, con design avvolgente di tipo over ear che permettono di ottenere un perfetto isolamento, anche negli ambienti più rumorosi.

Oltre al classico colore nero, che non passa mai di moda, ora potete acquistare le Soundcore Life Q30 nelle colorazioni Sakura Pink e Navy Blue, ottime anche per giocare senza disturbare, o per avere un momento di silenzio durante la giornata. Le potete acquistare su Amazon a 79,90 euro.

Se invece preferite delle cuffie più discrete, da poter indossare anche mentre passeggiate mano nella mano, o mentre state sbrigando le faccende domestiche, ecco le Soundcore Liberty Air 2 Pro (qui la nostra recensione), che offrono una qualità sonora di altissimo livello anche con la cancellazione attiva abilitata.

Anche in questo caso potete sbizzarrirvi con le colorazioni (ce ne sono quattro in tutto) per essere sicuri di abbinarle perfettamente alle vostre necessità. Le potete acquistare su Amazon a 129,99 euro.

È il vostro primo San Valentino insieme? Volete creare l’atmosfera giusta per una cenetta romantica a lume di candela (Rigorosamente in casa visto il periodo)? Niente di meglio di uno speaker Soundcore Motion Boom per sparare a tutto volume un pezzo da ballare insieme o per una canzone romantica da gustare insieme.

Lo trovate su Amazon a 99,99 euro, con i suoi driver in titanio, certificazione IPX7 per resistere anche agli schizzi d’acqua e l’esclusiva tecnologia BassUp per rendere ancora più incredibile il suono, esaltando le basse frequenze.

Dopo essersi scatenati a ritmo di musica è il momento giusto per un film romantico (o per un film d’azione a seconda dei vostri gusti), da guardare sul divano con un buon bicchiere di vino. E visto che in questo periodo non si può andare al cinema, perché non farne uno in casa?

Con il videoproiettore portatile Nebula Capsule Max vi basta una parete bianca per lasciarsi trasportare nel film, meglio che al cinema visto che sarete soli. Potete acquistarlo su Amazon a 399,99 euro.

E chi pensa alle pulizie, mentre vi state godendo la serata? Nessun problema, ci pensano gli aspirapolvere robot della linea Eufy. In particolare Robovac 11S e Robovac G10 Hybrid. Il primo è perfetto per raccogliere briciole e popcorn caduti, ideale anche prima di cena per avere la casa pulita.

E se dopo il film avete trovato altro da fare e non avete avuto tempo di pulire la casa come si deve, nessun problema. Ci penserà G10 Hybrid, che oltre a raccogliere lo sporco è in grado di passare lo straccio, facendovi ritrovare la casa pulita al vostro ritorno dal lavoro. Oppure, se non avete vicini di cui preoccuparvi, potete alzarvi al mattino e trovare la casa pulita.

Potete acquistare Robovac 11S a 179,99 su Amazon mentre Robovac G10 Hybrid può essere vostro a 279,99 euro, sempre su Amazon.