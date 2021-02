Xiaomi Mi Band 5 si aggiorna e corregge alcuni bug noti

Xiaomi è senza ombra di dubbio una della aziende più importanti al mondo per quanto riguarda il mercato dei dispositivi wearable, e la smartband Xiaomi Mi Band 5 rappresenta una tra le migliori smartband disponibili sul mercato.

Novità aggiornamento 1.0.2.54 Xiaomi Mi Band 5

In queste ore il colosso cinese ha avviato il rollout dell’aggiornamento 1.0.2.54 per il fitness tracker con interessanti migliorie, alcune delle quali attese da diverso tempo. Il changelog fa riferimento a migliorie per quanto riguarda il supporto ad alcune lingue estere, e alla correzione di alcuni bug che interessavano il sensore per il tracking delle attività fisiche.

Infatti, l’azienda ha finalmente corretto un bug che non permetteva al piccolo wearable di misurare correttamente il numero dei passi, e quindi della distanza percorsa durante il giorno e le calorie bruciate con il tracker allacciato al polso. L’update risolve inoltre un bug che impediva la corretta visualizzazione del calendario lunare.

Come aggiornare Xiaomi Mi Band 5

L’aggiornamento 1.0.2.54 per Xiaomi Mi Band 5 è attualmente in propagazione all’estero e dovrebbe arrivare in Europa, e quindi in Italia, nel corso dei prossimi giorni. Potete controllarne la disponibilità tramite l’applicazione Mi Fit disponibile ai link sottostanti.

Scarica Mi Fit per Android | Scarica Mi Fit per iOS

