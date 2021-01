La nuova generazione di Apple MacBook Air dovrebbe essere più potente, sottile e leggera

Apple ha letteralmente fatto girare la testa a tanti appassionati di tecnologia quando nel 2008 ha lanciato il primo Apple MacBook Air, notebook che si caratterizzava per un design curato sin nei minimi particolari, oltre che per dimensioni e peso contenuti, tanto che Steve Jobs durante l’evento di presentazione lo ha mostrato all’interno di una busta in formato A4.

Lo scorso anno il colosso di Cupertino ha lanciato la nuova generazione di questa serie di notebook, animata dal processore Apple Silicon M1, capace di garantire agli utenti un notevole miglioramento delle prestazioni, una maggiore autonomia ed un design senza ventole.

Le possibili novità in arrivo sulla serie Apple MacBook Air

Ma cosa dobbiamo aspettarci dalla generazione che Apple dovrebbe presentare nel corso del 2021? A questa domanda ha provato a rispondere Mark Gurman di Bloomberg: a suo dire, infatti, il colosso di Cupertino ha in progetto di lanciare un modello più sottile e leggero, animato da un processore di nuova generazione e forte di un caricabatterie magnetico Apple MagSafe.

La nuova generazione di Apple MacBook Air dovrebbe poter contare su un display da 13 pollici con bordi ancora più piccoli, seguendo così un trend che ormai va avanti da qualche anno nel settore dei notebook.

Stando a quanto reso noto da Gurman, Apple avrebbe in progetto di continuare a vendere l’attuale MacBook Air come modello entry-level, offrendo la nuova versione con un processore aggiornato e un design più compatto come opzione premium più costosa.

Al momento non è chiaro se questa nuova generazione di Apple MacBook Air sarà lanciata già entro la fine del 2020 o se bisognerà invece attendere fino all’inizio del prossimo anno.

E per le generazioni future il produttore statunitense sta già pensando a novità come il supporto alla connettività cellulare, soluzioni di sicurezza biometrica basate su Face ID e un nuovo modello con display da 15 pollici. In sostanza, ci sarà da divertirsi.

