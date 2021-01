Telegram lancia un tool per importare le chat di WhatsApp

Da quando WhatsApp ha annunciato i cambiamenti della policy relativa ai dati condivisi con Facebook, milioni e milioni di utenti hanno preso la palla al balzo per provare Telegram e altre applicazioni che offrono molte più feature.

Novità aggiornamento 7.4 di Telegram

In queste ore, per rendere il passaggio da WhatsApp a Telegram indolore e più semplice, il team di sviluppo ha rilasciato l’aggiornamento alla versione 7.4 per iOS che integra una feature molto importante: la migrazione delle chat WhatsApp su Telegram.

Migrazione delle chat da WhatsApp a Telegram

Per migrare correttamente una chat di WhatsApp (vale sia per le chat singole che per quelle di gruppo), è necessario seguire questi semplici passaggi:

controllare di disporre dell’ultima versione disponibile di WhatsApp e di Telegram;

aprire WhatsApp > accedere alla chat (singola o di gruppo) > tappare sul nome della chat in alto > scorrere in basso e selezionare la voce “Esporta chat”;

scegliere se esportare la chat con o senza gli allegati (la migrazione degli allegati implica la creazione di un file .zip di dimensioni maggiori);

selezionare Telegram dal classico pannello di condivisione di iOS;

scegliere un gruppo/chat pre-esistente di Telegram oppure crearne uno nuovo;

attendere il completamento della migrazione della chat WhatsApp su Telegram.

Infine, come riportano i colleghi di 9to5mac, sembra che alcuni utenti non abbiano la possibilità di sfruttare la feature di migrazione nonostante l’update a Telegram 7.4. È possibile che sia necessario attendere qualche giorno prima che la funzione sia effettivamente estesa a tutti gli utenti, ma potete comunque fare riferimento alle informazioni presenti nell’articolo per migrare le chat di WhatsApp non appena la feature sarà disponibile anche per voi.

Potete scaricare l’aggiornamento 7.4 di Telegram per iOS cliccando su questo link dell’App Store.