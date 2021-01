Disney+ “censura” Dumbo e altri film ai più piccoli per messaggi dannosi e razzisti

“Dumbo“, “Gli Aristogatti” e “Peter Pan” non sono più disponibili su Disney+ all’interno dei profili bambino: la piattaforma di streaming ha deciso di “censurare” i tre popolarissimi film ai minori di sette anni perché includerebbero stereotipi e messaggi dannosi e razzisti.

Niente Dumbo, Aristogatti e Peter Pan per i più piccoli: Disney+ li rimuove

Ritorna la “scure della censura” per contenuti che trasmetterebbero messaggi dannosi e/o razzisti, che in questo caso si abbatte su “Dumbo”, “Gli Aristogatti” e “Peter Pan”. Chiariamo subito una cosa: i tre film in questione non sono stati rimossi del tutto dal catalogo, ma solo dal profilo bambino. Disney+ ne ha di fatto vietata la visione ai minori di sette anni nonostante la classificazione per età resti al di sotto di questa cifra (Gli Aristogatti sono 0+, quindi per tutti).

Restano visibili agli adulti con la nota introduttiva che spiega che i programmi includono “rappresentazioni negative e/o trattamenti errati nei confronti di persone e culture“; visto che la loro rimozione “negherebbe l’esistenza di questi pregiudizi e il loro impatto dannoso sulla società“, la piattaforma ha scelto di “trarne insegnamento per stimolare il dialogo e creare insieme un futuro più inclusivo“.

Perché i tre cartoni sono stati censurati per i più piccoli? A “Dumbo” vengono contestate le parole di una canzone, che suonerebbe irrispettosa nei confronti degli schiavi afroamericani che lavoravano nelle piantagioni, ne “Gli Aristogatti” verrebbe offeso il popolo asiatico con la caricatura del gatto siamese con dentoni, occhi a mandorla e bacchette, mentre in “Peter Pan” verrebbero denigrati i nativi americani attraverso il titolo di “pellirosse”.

Insomma, secondo Disney i tre film veicolerebbero messaggi non adatti ai bambini più piccoli. Siete d’accordo con questa scelta? Fateci sapere la vostra nel solito box qui in basso.

