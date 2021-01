Huawei Watch Fit ottiene l’edizione di capodanno. Arriva Pin Lock per Watch GT 2 Pro

Huawei Watch Fit ottiene l'edizione di capodanno. Arriva Pin Lock per Watch...

Dopo la versione New Year Edition di Watch GT 2 Pro, Huawei ha rilasciato in Cina l’edizione per il nuovo anno dello smartwatch Huawei Watch Fit, realizzato con cinturini in silicone rosso e accattivanti quadranti personalizzabili a tema.

Oltre al suo nuovo look, Huawei Watch Fit mantiene tutte le funzionalità della variante standard che offre un display AMOLED da 1,64 pollici di forma quadrata con vetro curvo 2.5D, risoluzione di 280 x 456 pixel e rapporto schermo/corpo del 70%, il tutto in soli 34 g di peso inclusa la batteria da 180 mAh che fornisce fino a 10 giorni di autonomia.

Ricordiamo che Huawei Watch Fit dispone di un GPS integrato, 96 modalità sportive, funzionalità di monitoraggio della frequenza cardiaca e della saturazione di ossigeno nel sangue e molto altro.

Huawei Watch Fit New Year Edition è in vendita in Cina da oggi 15 gennaio 2021 a un prezzo di 899 yuan, corrispondenti a circa 114 euro.

Nuovo aggiornamento in roll out per Huawei Watch GT 2 Pro

Huawei ha iniziato a distribuire un nuovo aggiornamento del firmware per lo smartwatch Huawei Watch GT 2 Pro che aggiunge una nuova feature che consente di proteggere il dispositivo indossabile con un pin necessario per sbloccarlo.

L’aggiornamento porta la versione del firmware alla 11.0.4.12 e ha una dimensione di 232 MB. L’update ottimizza anche la stabilità del sistema e le prestazioni dello smartwatch.

Come aggiornare Huawei Watch GT 2 Pro

Per aggiornare Huawei Watch GT 2 Pro è sufficiente aprire l’app Huawei Health, toccare la voce Dispositivi e quindi il nome del dispositivo, successivamente toccare Aggiornamento firmware e seguire le istruzioni sul display se è disponibile l’update.

