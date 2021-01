Lo smartwatch Huawei Watch GT 2 Pro New Year Edition è ufficiale in Cina

Oggi Huawei ha lanciato ufficialmente in Cina la versione New Year Edition dello smartwatch Watch GT 2 Pro che si distingue principalmente per il nuovo cinturino intrecciato in nylon rosso e nero e per i quadranti personalizzabili.

A parte le differenze estetiche, le specifiche dello smartwatch sono le medesime di Huawei Watch GT 2 Pro, come il quadrante da 1,39 pollici con vetro in zaffiro, il telaio in titanio resistente all’usura, il retro in ceramica ecc.

In termini di funzionalità, Huawei Watch GT 2 Pro New Year Edition è dotato di oltre 100 modalità di allenamento, tra le quali il nuoto, e offre funzioni di fitness tracking come la misurazione della saturazione di ossigeno nel sangue SpO2, il monitoraggio del sonno e della frequenza cardiaca e altro ancora.

Le funzionalità smart includono anche i promemoria per le cose da fare, una sveglia, un timer e la possibilità di attivare l’otturatore della fotocamera dello smartphone con un semplice tocco.

Lo smartwatch offre fino a 2 settimane di autonomia e viene fornito con la ricarica wireless in grado di fornire una ricarica istantanea.

Huawei Watch GT 2 Pro New Year Edition è in vendita in Cina da oggi al prezzo di 2388 yuan, corrispondenti a circa 304 euro. Al momento non abbiamo informazioni in merito a un’eventuale commercializzazione di questo dispositivo indossabile in Europa.

