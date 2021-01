Soundcore annuncia Liberty Air 2 Pro, cuffie TWS con cancellazione multi modo

Soundcore, il prestigioso brand di ANKER dedicato ai dispositivi audio, ha presentato oggi un nuovo paio di cuffie true wireless, dotate di modalità evoluta di gestione del rumore. Diamo dunque il benvenuto alle cuffie Soundcore Liberty Air 2 Pro, che vanno a espandere ulteriormente l’offerta della serie Liberty.

Le nuove cuffie auricolari sono state progettate con l’intento di fornire un’ottima esperienza sonora anche con la tecnologia di cancellazione del rumore attiva. Il merito dei risultati ottenuti va ascritto alla tecnologia PureNote, che utilizza dieci nano strati per realizzare il driver da 11 millimetri presente in ogni auricolare.

È stato necessario un lungo e accurato lavoro di messa a punto del suono, per garantire una elevata qualità audio sia con la modalità ANC spenta che con la cancellazione attiva. Le Liberty Air 2 Pro dispongono di una gestione evoluta del rumore, visto che oltre alla cancellazione attiva, con quattro diverse modalità di ascolto, offrono anche la modalità trasparenza, per soddisfare qualsiasi esigenza.

La cancellazione attiva offre tre diverse personalizzazioni preimpostate, Mezzi, Al chiuso, All’aperto, con la possibilità di personalizzare la cancellazione del rumore a seconda delle proprie esigenze scegliendo la quarta modalità. Per chi invece vuole avere una chiara percezione dell’ambiente circostante anche mentre ascolta la musica, è disponibile la modalità trasparente, ottimizzata per chi usa le cuffie per fare sport o per muoversi in città. La modalità “Completamente trasparente” lascia ascoltare la musica permettendo però di rimanere consapevoli di quello che accade intorno, mentre la modalità voce amplifica le voci degli interlocutori, una soluzione perfetta per sentire gli annunci all’aeroporto o per parlare con qualcuno mentre ascoltate la vostra musica preferita.

Grazie alla companion app è possibile personalizzare l’esperienza di ascolto con la funzione HearID 2.0, che attraverso una serie di test audio calibra l’impronta sonora di ciascun utente, fornendo le impostazioni perfette per ognuno. Sono ovviamente presenti i controlli touch, personalizzabili tramite l’app, per regolare il volume, il controllo della riproduzione e per attivare o disattivare la modalità di cancellazione del rumore.

L’autonomia raggiunge le 7 ore con ANC disattivata e 6 ore con ANC attiva, e grazie al caricabatterie/custodia l’autonomia complessiva può raggiungere le 26 ore senza ANC o 21 ore con ANC. La custodia dispone di un connettore USB Type-C per la ricarica e in 10 minuti riesce a fornire energia sufficiente per due ore di ascolto ma è possibile ricaricare le cuffie anche in modalità wireless.

Nella confezione di vendita sono inoltre presenti ben nove seti di gommini, che variano dalla misura XXXS alla XL, per consentire agli auricolari di adattarsi a qualsiasi orecchio. La connettività con lo smartphone (o con altri dispositivi) è garantita dal Bluetooth 5.0, mentre la certificazione IPX4 permette alle cuffie di resistere a pioggia e sudore.

Quattro le colorazioni tra cui scegliere: Onyx Black, Titanium White, Sapphire Blue e Crystal Pink. Le cuffie saranno disponibili in Europa nei prossimi giorni al prezzo di 129,99 euro.