Huawei sta lavorando a un all-in-one con design molto sottile

Fra i tanti prodotti che Huawei sviluppa oltre agli ottimi smartphone Android, il colosso cinese è da anni impegnato anche in quello dei computer. In queste ore, come viene svelato da MyDrivers, l’azienda ha in piano lo sviluppo di un nuovo computer all-in-one. La richiesta di brevetto accettata il 25 dicembre 2020, fa riferimento ad un dispositivo con diverse varianti di design.

Si studiano design differenti per l’all-in-one

Dalle immagini sottostanti, infatti, si evince un prodotto caratterizzato da un design estremamente sottile e da una base di appoggio di varie forme. È possibile notare un modello con un base piatta, oppure un altro con una base a elle; sembra, inoltre, che l’azienda stia valutando anche differenti soluzioni per la dissipazione del calore, con alcuni modelli di all-in-one con griglie di areazione posteriori o laterali.

Come spesso accade quando si tratta di un leak relativo ad una richiesta di brevetto, anche l’all-in-one di Huawei non ci offre maggiori informazioni circa i componenti hardware ma, considerando il design del computer, è molto probabile che l’ambito di utilizzo sia quello professionale il che ci porta a presumere la disponibilità di un hardware piuttosto prestante.

Per quanto riguarda il prezzo e la disponibilità, purtroppo non sono informazioni note.