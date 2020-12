Samsung rivoluzione la visione di contenuti HDR con HDR10+ Adaptive

Guardare contenuti in TV, soprattutto se in formato HDR, è un’esperienza estremamente gratificante quando lo si fa in ambienti poco illuminati. Però, come ci insegna l’esperienza quotidiana, siamo impegnati a guardare il TV in ambienti con illuminazioni differenti, in orari differenti e magari posizionando il TV anche vicino ad una finestra. In queste condizioni, però, l’esperienza visiva dei contenuti HDR potrebbe risentirne in termini di qualità, e per questo motivo l’annuncio di oggi di Samsung è estremamente importante.

Cresce di molto l’esperienza utente

La prossima generazione di TV QLED di Samsung saranno caratterizzate dalla presenza della tecnologia HDR10+ Adaptive, ovvero una particolare feature che, lavorando in simbiosi con il sensore di luminosità del TV, è in grado di modulare scena per scena la giusta illuminazione del pannello. In questo modo, durante la visione di un film, ogni scena sarà perfettamente illuminata in relazione all’illuminazione presente nella stanza, il tutto per offrire all’utente la migliore esperienza visiva possibile. Inoltre, l’HDR10+ Adaptive di Samsung supporta anche la modalità Filmmaker, ovvero una particolare impostazione del display pensata per migliorare la fruizione di contenuti multimediali sul TV di casa.

Samsung si è unito al team di Amazon Prime Video al fine di offrire ai clienti Amazon la modalità Filmmaker e l’HDR10+ Adaptive per i film presenti sulla piattaforma video. BA Winston, dirigente di Amazon Prime Video, sottolinea come l’azienda “sia sempre alla ricerca di nuove feature e innovazioni capaci di migliore l’esperienza utente. Con l’HDR10+ e la modalità Filmmaker, i contenuti su Prime Video sono ottimizzati indipendentemente dall’ambiente in cui sono trasmessi cosicché gli utenti possano godere degli show nel modo in cui i registi li hanno immaginati.”

