Da MediaWorld arrivano i “Prezzi fatti a pezzi” fino al 6 gennaio

Manca ancora qualche giorno alla fine del 2020 e una decina di giorni alla fine del periodo natalizio, che si chiuderà il prossimo 6 gennaio, data in cui si chiuderà anche la nuova iniziativa promozionale di MediaWorld, chiamata “Prezzi fatti a pezzi”.

Sono davvero tantissimi i prodotti scontati fino al 50% rispetto al prezzo normale, con la possibilità, in alcuni casi, di usufruire del finanziamento a tasso zero, per un pagamento ancora più comodo. Se state cercando nuovi prodotti tecnologici, e Babbo Natale vi ha portato qualche soldino da spendere, ecco alcuni suggerimenti tratti dalle offerte attualmente disponibili su MediaWorld.

Mega Sconti sugli smartphone

Mega Sconti su Indossabili

Mega Sconti su Informatica

Mega Sconti su Smart TV e audio

Mega Sconti su Tablet

Questi erano solamente alcuni esempi delle numerose offerte presenti su MediaWorld, in occasione dei “prezzi fatti a pezzi”, che coinvolgono anche piccoli e grandi elettrodomestici, fotografia, droni e mobilità elettrica.

Potete trovare l’elenco completo dei prodotti in offerta fino al 6 gennaio utilizzando il link sottostante:

Prezzi fatti a pezzi da MediaWorld