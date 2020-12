Huawei lancia un cuscino in lattice smart per garantirvi sonni tranquilli

Dalla Cina arrivano tanti gadget tecnologici studiati per rendere migliori le comuni attività della vita di tutti i giorni e l’ultimo della serie è quello targato Huawei: stiamo parlando di Huawei Smart Choice MOK PLANET Smart Latex Pillow.

Si tratta di un cuscino decisamente fuori dal comune, in quanto è in grado di attivare automaticamente il monitoraggio di alcuni importanti dati come la frequenza cardiaca e la frequenza respiratoria nel momento in cui ci si sdraia.

Le principali feature di Huawei Smart Choice MOK PLANET Smart Latex Pillow

A rendere particolarmente interessante questo nuovo cuscino in lattice del colosso cinese vi è il suo design, capace di garantire all’utente la possibilità di regolare la sua altezza (dai 9 cm “normali” per arrivare ad 11 cm), in modo da potersi adattare alle abitudini di sonno delle diverse persone.

Stando a quanto reso noto dal produttore, Huawei Smart Choice MOK PLANET Smart Latex Pillow è realizzato in collagene di lattice naturale tailandese ed è in grado di garantire un’eccellente resilienza, tanto da poter rispondere rapidamente al supporto della curva del collo e alleviare la pressione sulle spalle e sul collo.

Il produttore cinese ha anche pensato all’esperienza di utilizzo e ha adottato come soluzione quella che prevede migliaia di fori di ventilazione a nido d’ape nella schiuma, il cui compito è quello di mantenere il cuscino non soffocante e fresco, riducendo al tempo stesso la formazione di acari.

I sensori di cui è dotato il cuscino possono monitorare la qualità del sonno, la frequenza cardiaca, il ciclo del sonno e la frequenza respiratoria, trasmettendo poi tali dati sullo smartphone attraverso l’applicazione Huawei Smart Life (che elabora quindi dei report giornalieri, settimanali e mensili).

Huawei Smart Choice MOK PLANET Smart Latex Pillow è già in vendita in Cina ad un prezzo di 449 yuan, pari al cambio a circa 56 euro.