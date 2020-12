A Natale arriva Soul su Disney+, mentre WandaVision è ormai dietro l’angolo

Natale è ormai alle porte e a causa delle disposizioni per il contenimento del contagio da coronavirus, lo passeremo a casa, i più fortunati con un paio di parenti e gli altri con i propri conviventi, magari in compagnia di Disney+.

Se volete qualcosa di alternativo alla classica tombola per trascorrere un paio d’ore in relax, ecco la proposta di Pixar Animation Studios, che proprio il 25 dicembre farà debuttare sul mercato italiano Soul, che sarà visibile sulla piattaforma Disney+. E a breve arriverà anche WandaVision, la nuova serie targata Marvel Studios, con due esseri dotati di superpoteri come protagonisti.

Soul è la storia di Joe Gardner, un insegnante di musica della scuola media a cui capita l’occasione della vita, per suonare nel miglior jazz club di New York. Basta però un piccolo errore e il nostro insegnante finirà nell’Ante-Mondo, un luogo immaginario dove le anime acquisiscono le proprie caratteristiche prima di finire sulla Terra.

Joe si troverà suo malgrado a fare amicizia con 22, un’anima che non ha capito il fascino dell’esperienza umana, arrivando a scoprire a propria volta la risposta alle domande più importanti sull’esperienza umana. Un film da non perdere, da guardare con tutta la famiglia, insieme ai vostri figli per un’esperienza più profonda del classico film di animazione spensierato.

Se invece siete appassionati dell’universo Marvel, preparatevi all’arrivo di WandaVision, la nuova serie di Marvel Studios che atterrerà su Disney+ il 15 gennaio con la prima stagione. Faremo dunque la conoscenza di Wanda Maximoff e Visione, due esseri dotati di superpoteri che conducono una vita tranquilla in periferia, salvo scoprire che nulla è come sembra.

Disney+ può essere davvero un’ottima idea regalo per Natale, per voi, per la vostra famiglia ma anche per qualche amico. Costa 6,99 euro al mese, con la possibilità di disdire l’abbonamento in qualsiasi momento entro il periodo di fatturazione. E se acquistate l’abbonamento annuale potete ottenere uno sconto del 15%, pagando 69,99 euro.

Ovviamente oltre a Soul e WandaVision potrete usufruire dei tantissimi contenuti targati Disney, Pixar, Marvel, Star Wars e National Geographic, il tutto in alla massima qualità consentita dalla vostra connessione Internet.