La Campania è la regione dove si naviga più velocemente da casa

Campania e Valle d’Aosta sono le due regioni agli estremi opposti della classifica di velocità di navigazione Internet, relativa alla linea fissa, secondo quanto emerge da un osservatorio condotto utilizzando i mezzi di SOStariffe.it.

Nonostante la fibra ottica non abbia ancora raggiunto l’intera penisola, la velocità media delle connessioni domestiche di rete fissa è cresciuta costantemente negli ultimi quattro anni, aumentando del 25% solo negli ultimi 12 mesi.

Lo scorso anno infatti la velocità media di download si attestava sui 38 Mbit al secondo mentre quest’anno è salita a 48 Mbit/s, anche se l’incremento non è avvenuto in maniera omogenea. Se nel Lazio la velocità è cresciuta del 59%, o i Campania del 50%, in Friuli Venezia Giulia, Valle d’Aosta e Sardegna la velocità media è scesa, seppur di poco. In Piemonte, invece, la velocità non ha subito alcuna variazione, nonostante il boom di connessioni domestiche dovuto soprattutto alla didattica a distanza e allo smart working.

C’è stato un notevole incremento delle connessioni con velocità superiore ai 100 Mbit/s, con Molise (+80%), Trentino Alto-Adige (+60%) e Veneto (+31%) tra le regioni con la maggiore crescita sotto questo punto di vista. In altre regioni però tale numero è sceso, con dati preoccupanti soprattutto per la Puglia e per la Valle d’Aosta.

Da tutto questo marasma di dati emerge che la regione con la migliore velocità Internet, almeno per quanto riguarda la linea fissa domestica, è la Campania, con una velocità media in download di 63 Mbit al secondo. All’estremo opposto di questa classifica si colloca invece la Valle d’Aosta, con una velocità nettamente inferiore, pari ad appena 21 Mbit al secondo.

