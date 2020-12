Bitcoin al massimo storico: ecco lo strumento perfetto per acquistarli e gestirli

La corsa del Bitcoin sembra inarrestabile e complice la situazione economica mondiale riesce a coronare un 2020 da ricordare, sfondando (al terzo tentativo), la storica quota dei 20.000 dollari, sfiorata in precedenza.

Nel corso dell’ultima settimana la quotazione del bitcoin è schizzata alle stelle andando a completare un 2020 che, per la moneta virtuale più famosa, resta da incorniciare. Rispetto al primo gennaio scorso infatti il valore è cresciuto di oltre il 230%, con una crescita del 27,7% solo nel mese di dicembre (oltre il 24% questa settimana) per assestarsi a circa 23.700 dollari nella giornata di oggi.

Tre anni da, nel dicembre del 2017, al massimo storico di 19.700 dollari era seguito lo scoppio della bolla, che aveva fatto crollare rapidamente il prezzo, sceso al di sotto della metà nel giro di poche settimane, mandando nel panico migliaia di investitori che avevano visto rapidamente sfumare i loro sogni di investimento.

Ora la situazione sembra più stabile, con un mercato che appare finalmente strutturato e in cui ci sono nuovi attori che stanno aprendo a questo genere di soluzioni, a partire dal supporto di PayPal che a metà ottobre ha annunciato che supporterà il Bitcoin come strumento di pagamento a partire dal prossimo anno. Anche in Italia qualcosa si muove, dopo l’ingresso di banca generali nel capitale di Conio, startup che si occupa di custodia e servizi legati alla criptovaluta.

Dopo la parabola del 2017 è nato, al Chicago Mercantile Exchange, il primo mercato istituzionale di strumenti derivati (futures) sulle valute digitali, facendo rapidamente diventar il Bitcoin lo strumento derivato su valute digitali con maggiore liquidita. Il CME è infatti collegato a una infrastruttura solida in grado di spostare migliaia di miliardi di dollari, attirando così sia gli hedge funds che gli investitori tradizionali.

In questo modo si è creato un mercato regolamentato che migliora decisamente gli scambi di valute digitali, tipicamente selvaggia e preda di continue manipolazioni, anche a causa della mancanza di veri e propri controlli. Con questa nuova struttura il Bitcoin diventa dunque più “credibile” anche a livello di alta finanza, aprendo maggiormente al mercato delle opzioni.

Si tratta di uno strumento in grado di proteggere i miners, coloro che “estraggono” i bitcoin, e che possono ottenere un anticipo sui Bitcoin che andranno a consegnare, ottenendo un prezzo certo indipendentemente dal valore al momento della vendita effettiva. Con tali anticipi i miners potranno espandere la propria attrezzatura al fine di rimanere competitivi in un mercato che attira sempre più interesse.

Dall’altra parte ci sono i trader, che si occupano sostanzialmente di scommesse sulla crescita in prospettiva del Bitcoin, così come sulle aspettative di volatilità, e che necessitano di strumenti adatti per gestire un mercato più complesso e variabile che mai.

