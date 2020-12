Chrome Labs è il nuovo sistema per provare le feature sperimentali del browser

Chrome Labs è il nuovo sistema per provare le feature sperimentali del...

Google Chrome è il browser Web più popolare sia in ambito mobile che desktop ma ciò non significa che il team di sviluppatori del colosso di Mountain View possa permettersi di dormire sugli allori e, infatti, è costantemente impegnato in un lavoro di miglioramento dell’esperienza complessiva offerta agli utenti, anche attraverso l’introduzione di nuove funzionalità.

Chi conosce bene questo browser, sa già che c’è un’apposita pagina nella quale è possibile trovare tutte le ultime novità su cui gli sviluppatori si stanno concentrando ed è quella dei flag (può essere raggiunta digitando chrome://flags/ sulla barra degli indirizzi e quindi dando l’INVIO).

Anche se tale pagina è nascosta, il team di Google a volte abilita automaticamente le funzionalità sperimentali in test limitati, spingendo così gli utenti più curiosi a chiedersi cosa sia cambiato e pare che il colosso di Mountain View stia lavorando a un sistema più semplice per provare le funzionalità non completate.

Google Chrome introduce una nuova feature

La nuova feature apparsa sulla versione Canary di Google Chrome desktop si chiama Chrome Labs e può contare su un’apposita icona posizionata alla desta della barra degli indirizzi.

Una volta fatto clic con il mouse su tale icona, si apre un menu che mostra degli interruttori per attivare delle feature che, altrimenti, sarebbero raggiungibili soltanto attraverso la pagina dei flag.

Al momento tale menu contiene soltanto le opzioni per l’elenco di lettura e la ricerca per le schede ma è probabile che Google di tanto in tanto apporti delle modifiche, sostituendo le funzionalità mostrate agli utenti.

Così come avviene quando si modifica una feature nella pagina dei flag, anche in questo menu l’attivazione o la disattivazione di un’opzione richiede il riavvio del browser per divenire operativa.

Chrome Labs può essere attivata attraverso il flag chrome://flags/#chrome-labs ma al momento non è chiaro se il team di Google Chrome abbia in progetto di mettere tale feature a disposizione di tutti gli utenti o soltanto di chi fa parte di appositi gruppi di test.