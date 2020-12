I 6 notebook più venduti su Amazon al Black Friday 2020

La settimana del Black Friday si è conclusa da poco, purtroppo in maniera molto deludente rispetto al passato. Chi sperava di fare l’affare e portarsi a casa un nuovo notebook è infatti rimasto molto deluso a causa di problemi di disponibilità e di carenza di prodotti. Questi erano infatti troppo orientati ad una fascia di prezzo elevata scoraggiando quindi l’acquisto, specialmente in un periodo storico come quello che stiamo vivendo.

Tuttavia c’è chi comunque è riuscito a fare qualche affare, scopriamo quindi insieme quali sono stati i notebook più venduti su Amazon durante il Black Friday.

Video sui notebook più venduti

Il problema forse più grande di questo Black Friday 2020 ha riguardato il prezzo dei notebook proposti in vendita. Quelli in sconto erano infatti tutti appartenenti alla fascia superiore ai 699€, questa rappresenta ovviamente una cifra importante ed in grado di scoraggiare un’eventuale acquisto. I brand delle offerte che vedremo a seguire sono per lo più MSI e Lenovo, fatto salvo per un prodotto di casa Huawei.

Lenovo Legion 5

Il primo notebook della nostra lista è Lenovo Legion 5, una macchina performante e tutto fare che chiaramente ha come contro un prezzo abbastanza importante. Di tutti quelli che vedremo nella medesima fascia di prezzo è forse il più economico, pur costando comunque ben 999€ nella sua variante con RTX 2060. Prima di capirne le caratteristiche tecniche nel dettaglio capiamone il target, lui ne ha infatti uno ben preciso, i content creator.

Grazia al Processore AMD Ryzen 7 4800H e i 16gb di memoria RAM avremo infatti potenza da vendere e non avremo alcun tipo di problema sia nel montaggio di video fino al 4K che nel gaming in risoluzione FullHD. La dotazione hardware è poi completata da 512gb di storage tramite SSD e una scheda grafica a scelta tra la GTX 1660ti e la RTX 2060. Tanti numeri che a conti fatti sono effettivamente un buon indice prestazionale, ma non è finita qui.

Oltre al display da 15,6″ infatti abbiamo un altro punto a favore di Legion 5, un aspetto che troppo spesso non viene considerato durante l’acquisto di un nuovo notebook, le porte USB. Questo notebook ne ha addirittura 4 full-size, permettendoci di connettere più periferiche alla volta senza rinunce. Potete acquistarlo su Amazon.

MSI Creator 17M

Il nome di questo notebook è una netta indicazione delle sue caratteristiche dimensionali, lui infatti rispetto al Lenovo ha una diagonale del display da ben 17 pollici. Questo chiaramente lo relega ad un utilizzo più da studio che in mobilità. Esattamente come il Legion 5 poi il comparto hardware è davvero al top e non ci fa rimpiangere nemmeno le workstation più potenti.

A muovere il tutto ci pensa un Processore di casa Intel questa volta, l’i7 10750H, aiutato da 16gb di memoria RAM ed una scheda grafica RTX 2060 da ben 6GB. Lo storage a disposizione è poi da 1TB di tipo M.2, quindi addirittura più veloce di un semplice SSD. Il suo prezzo di 1478€ durante il Black Friday lo rende una macchina impegnativa, dispendiosa e sicuramente non adatta a tutti gli utilizzi.

Qualora lo abbiate acquistato sicuramente non rimarrete delusi in qualsiasi tipo di utilizzo. Con queste caratteristiche tecniche non avrete alcun problema nel video editing e nel gaming. Potete acquistarlo su Amazon.

Lenovo Ideapad 5

Torniamo ora su prezzi umani, il prossimo della nostra lista è infatti finito in vendita a 758€. Lenovo Ideapad 5 è chiaramente un prodotto pensato per la mobilità che tuttavia porta con se una serie di evidenti rinunce a livello hardware.

Oltre al display da 14″ ed il peso chiaramente più contenuto perdiamo la scheda grafica dedicata e quindi la possibilità di sfruttare la potenza di calcolo necessaria ad operazioni come il video editing. Le caratteristiche rimangono comunque molto buone, AMD Ryzen 7 4700U, 8gb di memoria RAM e 512gb di storage tramite SSD. La scocca ed i materiali di questo Lenovo sono davvero di buona fattura e lo rendono una scelta interessante per uso universitario. Potete acquistarlo su Amazon.

Huawei Matebook 13 Fullview

Qualora stessimo cercando sempre un notebook per uso ufficio o università questo Huawei Matebook 13 sarebbe stata forse la scelta più azzeccata. E’ il più bello e curato di tutte le altre soluzioni viste fino ad ora visto il suo corpo in alluminio e anche il più economico. Durante il Black Friday era in vendita nella sua variante con display 2K a 699€, pur vantando comunque caratteristiche di tutto rispetto.

A bordo troviamo infatti un Ryzen5 3500U con 8gb di memoria RAM, un hardware in linea con l’uso di cui abbiamo parlato poco fa. Quello che però non può passare in sordina se avete intenzione di tenere il notebook per qualche anno è lo storage. La variante in vendita era infatti quella con 256gb, pochini anche se utilizziamo un HDD esterno per tenere in nostri file. Potete acquistarlo su Amazon.

MSI Prestige 15

Torniamo su un notebook in casa MSI, il Prestige 15 ed i suoi 1218€ di prezzo medio durante la settimana del Black Friday. Prezzo alto è vero ma decisamente in linea con le caratteristiche davvero al top di questo prodotto.

Troviamo infatti un i7 10710U, 16gb di memoria RAM e 512gb di SSD M.2. La scheda grafica è dedicata ed è un’affidabilissima Nvidia GTX 1650 Max-Q da 4Gb, nonostante il corpo sia molto leggero nei suoi 1.6kg. Tra le feature interessanti troviamo anche un trackpad di dimensioni molto generose e un lettore d’impronte digitali per sbloccare il nostro notebook all’avvio di Windows. E’ inoltre doveroso segnalare anche la presenza di una variante con display 4K, utile senz’altro ai content creator più esigenti. Potete acquistarlo su Amazon.

MSI Modern 15

Anche l’ultimo prodotto della nostra lista è di casa MSI. Il Modern 15 è però un notebook di fascia inferiore come indicato anche dalle sue caratteristiche tecniche ricche di rinunce. Il Processore è infatti solo un i5 10210U, troviamo 8gb di RAM e 512gb di storage con SSD M.2. Chiaramente come intuibile anche dai suoi 807€ di listino non abbiamo una scheda grafica integrata, lo sconsigliamo quindi a tutti coloro che abbiano esigenze di potenza specifica. Lo trovate su Amazon.it.

In Conclusione

Le offerte come vi avevamo anticipato sono state poche e decisamente troppo costose. La migliore delle offerte non a caso è stata la più gettonata e riguarda il Lenovo Legion 5, una macchina completa ad una cifra ottima ma pur sempre al limite dei 1000€. Vi ricordiamo che attualmente si è entrati nella settimana del Black Friday in Francia e vi consigliamo, qualora non abbiate ancora acquistato un notebook, di dare un occhiata attenta a quelle offerte.