Huawei lancia un purificatore d’aria, Xiaomi un nuovo robot da cucina

Huawei sta cercando di conquistare una quota del mercato dei purificatori d’aria poiché ha lanciato un nuovo prodotto chiamato Huawei Smart Selection 720 Full Effect 1i. Nel frattempo Xiaomi sta lanciando in crowdfunding il nuovo robot da cucina OCooker Multi-purpose Cooking Robot.

Purificatore d’aria Huawei Smart Selection 720 Full Effect 1i

Il design del purificatore d’aria Huawei Smart Selection 720 Full Effect 1i è simile a MIJIA Air Purifier Pro, con un corpo compatto largo 24 cm e alto 47,3 cm che ben si presta per l’uso in piccoli ambienti fino a 42 mq.

Il purificatore d’aria di Huawei è dotato di un filtro ad alta efficienza H13 e di un sensore di particelle laser ad alta precisione in grado di rilevare minuscole particelle e cambiamenti nella qualità dell’aria in tempo reale e di regolare automaticamente il purificatore per ottenere un effetto di purificazione più efficiente.

Il prodotto offre un display circolare che mostra la concentrazione di PM2,5 e la qualità dell’aria tramite una barra verde, gialla o rossa, inoltre è dotato di accensione e spegnimento autonomo intelligente in base al livello di PM2.5.

In modalità sleep, il purificatore d’aria Huawei Smart Selection 720 Full Effect 1i produce un livello di rumore massimo di soli 31 db, inoltre lo schermo e gli indicatori dei pulsanti sono spenti. Il dispositivo può anche essere controllato tramite uno smartphone attraverso l’app Huawei HiLink.

Il purificatore d’aria Huawei Smart Selection 720 Full Effect 1i ha un prezzo di 699 yuan (circa 88 euro) ed è attualmente disponibile su Vmall.

Xiaomi lancia il robot da cucina multifunzione OCooker

Il robot da cucina multifunzione OCooker Multi-purpose Cooking Robot è in grado di eseguire le funzioni di 21 diverse attrezzature da cucina e può essere utilizzato per friggere, brasare, cuocere a vapore, impastare, tritare, spremere, ecc.

Il dispositivo è dotato di un ampio touch screen da 7 pollici che permette di selezionare una ricetta e anche di visionare l’anteprima video completa e il rapporto degli ingredienti. Il dispositivo dispone anche di una guida vocale, del controllo automatico della temperatura, oltre a un timer e la possibilità di regolare la velocità di cottura.

Le dimensioni compatte rendono il gadget facile da riporre è può sostituire cuociriso, pentole a cottura lenta, spremiagrumi, mixer, macchine per yogurt, bilance elettroniche, vaporiere elettriche e altri elettrodomestici da cucina.

Il robot da cucina multifunzione OCooker è dotato del sistema ausiliario intelligente auto-sviluppato, ottimizzazione in tempo reale degli algoritmi e contenuti disponibili online e fornisce un controllo preciso della temperatura da 35 ℃ a -120 ℃, inoltre il prodotto dispone di un sensore di pesatura ad alta precisione integrato in grado di misurare il peso di ± 1 g di ingredienti.

OCooker Multi-purpose Cooking Robot è attualmente proposto a un prezzo di crowdfunding di 3999 yuan (circa 503 euro), tuttavia il prezzo effettivo raggiungerà i 5999 yuan (circa 755 euro) una volta che sarà terminata la campagna di crowdfunding.

