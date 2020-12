Alcuni iPhone 12 hanno un problema con la rete

La nuova gamma del melafonino, ossia la serie iPhone 12, probabilmente è arrivata sul mercato con un quantitativo di bug più grande rispetto a quanto preventivato da appassionati e addetti ai lavori e il team di Apple si è dovuto subito mettere duramente al lavoro per risolvere i vari problemi riscontrati.

Ebbene, un altro di tali bug pare essere relativo alla connettività e riguarderebbe sia quella LTE che quella 5G: stando a quanto si apprende dai commenti pubblicati da diversi utenti, infatti, i loro modelli di iPhone 12 perderebbero il segnale di rete mentre sono in movimento.

iPhone 12 ha un problema di rete

Al momento non è chiaro quale sia la causa di tale problema ma pare che siano soprattutto i device con gli operatori Verizon e AT&T ad essere affetti da esso. Purtroppo non vi sono informazioni nemmeno su quanto il bug sia diffuso ma, in base alle segnalazioni emerse sul forum di Apple e su Reddit, i device interessati dovrebbero essere comunque piuttosto numerosi.

Allo stato attuale non vi è nemmeno una soluzione per risolverlo anche se, stando a quanto spiegato da alcuni utenti, per tornare ad avere il segnale sarebbe sufficiente attivare la modalità aereo e disattivarla.

Purtroppo qualcuno ha già provato a resettare le impostazioni di rete ma ciò non avrebbe impedito al bug di ripresentarsi alla prima occasione utile.

Pare che il team di Apple sia già a conoscenza del bug e si sia messo al lavoro per scoprire da cosa dipenda e trovare una soluzione da mettere a disposizione di tutti gli utenti attraverso un aggiornamento software, così come già fatto per i bug relativi al touchscreen o alle notifiche perse.

In pratica, gli utenti che riscontrano il problema devono soltanto avere un po’ di pazienza anche se, considerato il prezzo di listino della serie iPhone 12, probabilmente non sarà tanta.

