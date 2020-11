Vodafone Casa Wireless+ FWA da lunedì dovrebbe avere una piacevole sorpresa

Stando alle ultime indiscrezioni, lunedì 30 novembre 2020 dovrebbe entrare in vigore un’importante novità per quanto riguarda il portafoglio di offerte FWA (Fixed Wireless Access) di Vodafone.

Ricordiamo che l’operatore telefonico ha già reso noto di avere in progetto di rafforzare la propria rete basata su tecnologia Fixed Wireless Access, in modo da raggiungere le zone in cui non arriva la banda ultralarga in fibra (questa soluzione ha già permesso a Vodafone di offrire la copertura ad oltre 3.000 comuni italiani).

In arrivo una novità per una delle offerte casa di Vodafone

La novità che dovrebbe entrare in vigore lunedì riguarda la velocità di download per l’offerta Vodafone Casa Wireless+, che dovrebbe garantire agli utenti di navigare senza limiti e per 500 Giga (invece degli attuali 200 giga) alla massima velocità disponibile (ossia fino a 100 Mbps).

In pratica, aumenta il quantitativo di traffico dati che potrà essere sfruttato alla massima velocità disponibile mentre, superata tale soglia, gli utenti potranno continuare a navigare senza limiti quantitativi ma dovranno farlo ad una qualità decisamente inferiore: la velocità, infatti, viene rallentata fino a 3 Mbps in download e fino a 1 Mbps in upload.

Da lunedì 30 novembre, pertanto, il portafoglio di offerte FWA di Vodafone dovrebbe vantare le seguenti opzioni:

Casa Wireless – traffico dati illimitato con 200 giga a 30 Mbps e chiamate a consumo, con un canone mensile di 24,90 euro (invece di 27,90 euro)

Casa Wireless+ – chiamate illimitate, traffico dati illimitato con 500 giga a 100 Mbps, con un canone mensile di 29,90 euro (invece di 32,90 euro)

Per i già clienti di rete mobile l’offerta Casa Wireless+ dovrebbe continuare ad avere le stesse caratteristiche ma il canone mensile dovrebbe essere scontato a 24,90 euro.

Ricordiamo, infine, che per questo tipo di offerte, Vodafone stabilisce per ciascun utente, in base alla copertura del segnale ed al tipo di tecnologia necessaria, se usare un kit indoor o outdoor.

