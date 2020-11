Bici e monopattini elettrici con Helbiz: Prenotazione e Pausa per un noleggio più flessibile

Il monopattino in sharing accorcia le distanze con le modalità d’uso sdoganate e impiegate con successo dai più rodati servizi di car sharing, che da anni ormai permettono agli iscritti di prenotare i mezzi in anticipo. Helbiz, uno dei primi servizi di monopattini elettrici in sharing arrivati in Italia, rilancia: oltre alla prenotazione dei mezzi arriva la possibilità di mettere in pausa il noleggio.

La società fondata nel 2017 dall’italiano Salvatore Palella permette da subito agli iscritti di prenotare in anticipo tramite l’applicazione il monopattino o la bici elettrica più vicini per avere la certezza di trovarli una volta raggiunto l’hotspot, cioè il punto di inizio noleggio.

La prenotazione ha una durata massima di 30 minuti allo stesso costo previsto per il noleggio, quindi 1 euro allo sblocco e tra i 15 ed i 20 centesimi di euro al minuto per i monopattini elettrici, e di 25 centesimi di euro allo sblocco e 10 centesimi al minuto per le biciclette elettriche.

Gli stessi costi riguardano l’opzione pausa, che immaginiamo possa tornare utile a molti per mantenere il noleggio quando ci si allontana momentaneamente dal mezzo per fare una commissione, una breve sosta, o ancora per salutare un amico o per tornare a casa a recuperare ciò che si è dimenticato.