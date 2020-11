Ci siamo: GeForce NOW sbarca su iOS, solo su Safari, mentre si guarda a Chrome

“Se la montagna non viene a Maometto, Maometto va alla montagna“, dice il famoso modo di dire, e sembra essere proprio quello che ha fatto Nvidia per superare, o meglio bypassare, le limitazioni imposte da Apple per quanto riguarda l’arrivo dei servizi come Nvidia GeForce NOW su App Store.

Tanti giochi da avviare su Safari

L’azienda è infatti lieta di annunciare che il servizio di gaming in streaming è adesso disponibile su iOS in beta e direttamente tramite il browser web Safari. Per iniziare ad utilizzare il servizio e giocare ai tanti titoli presenti in catalogo non serve altro che visitare il sito play.geforcenow.com e scegliere il gioco da avviare.

La disponibilità del servizio è attualmente limitata solo agli utenti muniti di iOS 14 e con i pad di gioco, quindi niente mouse e tastiera. Ci sono novità anche per quanto riguarda Fortnite, il famoso gioco free to play che è stato rimosso per violazione delle regole dell’App Store e che ha portato le due aziende in causa. Nvidia conferma di aver lavorato con Epic alla realizzazione di una particolare versione di Fornite ottimizzata per il touch, ma non è ancora chiaro quando sarà disponibile.

Infine, per quanto riguarda il supporto a Google Chrome, l’azienda sottolinea che la possibilità di sfruttare il vasto catalogo di titoli direttamente dal proprio PC, con il browser web di Google, sarà possibile solo a partire dal Q1 2021. Evidentemente l’azienda ha ancora bisogno di qualche mese di lavoro per completare lo sviluppo e rendere possibile questa importante novità che, lo ricordiamo, sarà completamente compatibile su Windows, Mac, Linux e anche su dispositivi Android.