Amazon Echo si tinge di (RED), mentre i nuovi Echo e Fire TV in offerta al minimo

In vista della Giornata mondiale contro l’AIDS e della Giornata Mondiale del Dono, Amazon, noto colosso mondiale dello shopping online, ha scelto di collaborare per la prima volta con (RED), mettendo in vendita il nuovissimo Echo di quarta generazione in un’inedita edizione limitata (echo)RED.

Al contempo, sullo store di Amazon sono attive tante offerte – e qualche bundle – sugli smart speaker Amazon Echo attuali e precedenti e sulle nuovissime Fire TV.

Amazon con (RED), nasce (echo)RED

(RED) non ha bisogno di particolari presentazioni, si tratta dell’organizzazione no profit che, attraverso partnership con varie aziende importanti – basti pensare agli ormai iconici iPhone Product(RED) che affiancano ogni nuova generazione dei melafonini –, raccoglie fondi per combattere le malattie più pericolose.

Nel caso di Amazon, la nuova edizione limitata di Echo di quarta generazione contribuirà a due cause davvero meritevoli: da ciascuna vendita di (echo)RED Amazon donerà 10 euro al Fondo globale per sostenere la risposta al COVID-19 e i programmi per l’HIV e l’AIDS nell’Africa sub-sahariana.

Nessuna variazione per i clienti dal punto di vista del prezzo, che rimarrà quello standard di 99,99 euro. Amazon Echo in edizione limitata per RED è disponibile già adesso in Italia, lo trovate al link sottostante:

Acquista (echo)RED a 99,99 euro su Amazon.it

Offerte Amazon Echo e Fire TV

Per i dispositivi di smart home targati Amazon, nella fattispecie gli smart speaker Echo e le nuove Fire TV, quella di oggi è una giornata decisamente calda. Infatti, oltre alla novità appena presentata, ci sono anche tantissime offerte a prezzi allettanti che toccano gli Echo anche della precedente generazione e tutti i device Fire TV (non solo stick) 2020.

Ecco tutti i modelli Echo in offerta:

E quelli Fire TV:

Avete deciso quale di tutti questi dispositivi metterete nel carrello per rendere più smart la vostra abitazione? Acquisterete Echo in versione (RED) per contribuire ad una buona causa? Fatecelo sapere nel box dei commenti.

