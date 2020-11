Ecco quando PlayStation 5 tornerà disponibile all’acquisto su Amazon

Le prime scorte di Playstation 5 si sono esaurite in fretta con i preordini dello scorso settembre, ma sembra che Amazon abbia un nuovo stock di console Sony in arrivo.

Alcuni utenti che sono rimasti a bocca asciutta a settembre avevano richiesto ad Amazon di ricevere aggiornamenti via email per sapere quando sarebbe tornato possibile prenotare la PS5. Nelle ultime ore queste persone hanno ricevuto un messaggio dal colosso dell’e-commerce.

PS5 torna disponibile su Amazon il day one

Secondo quanto riportato nell’e-mail di Amazon, giovedì 19 novembre 2020, ovvero al day one della console in Italia, verranno rese disponibili nuove unità Playstation 5 a partire dalle ore 13:00.

Purtroppo non sono state fornite informazioni dettagliate in merito alla data di consegna di questa seconda ondata di console e non è nemmeno chiaro quale sia il quantitativo di scorte di PS5 e PlayStation 5 Digital Edition in arrivo presso i magazzini di Amazon.

C’è chi ipotizza consegne a partire da venerdì 20 novembre, ma non c’è nessuna conferma ufficiale in merito, tuttavia è probabile che le console termineranno nel giro di pochi minuti come a settembre.

Chi vuole assicurarsi una Playstation 5 giovedì farebbe bene a tenere pronta la carta di credito o la carta prepagata sufficientemente carica, in quanto non sappiamo quando nuove scorte torneranno disponibili online, visto che nessuna PS5 sarà venduta nei negozi fisici.

