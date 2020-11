I MacBook Air e MacBook Pro 13″ con chip M1 sbarcano su Amazon

Lo scorso 10 novembre Apple teneva l’evento “One More Thing“, un incontro virtuale in cui la compagnia californiana non solo parlato nuovamente di macOS Big Sur prima del suo lancio ufficiale, ma ha anche presentato il cambio più importante della compagnia da quando Tim Cook ha preso il posto di Steve Jobs.

MacBook Air e Pro pronti all’acquisto

Se, infatti, il compianto fondatore aveva guidato l’azienda dalla transizione PowerPC ad Intel, Cook è invece il CEO che guiderà la compagnia da Intel a Apple Silicon, ovvero la nuova linea di processori per computer di Apple che troveranno posto all’interno di notebook e PC.

I primi modelli di computer che godranno dei vantaggi di Apple Silicon sono tre:

In queste settimane si sta parlando molto delle capacità del processore Apple M1 integrato all’interno dei sopracitati computer, sulla carta in grado di fare mangiare la polvere a tutti i Mac attualmente presenti a listino, compresi quelli con i processori Intel Core i9.

Ebbene, in queste ore i computer sono disponibili all’acquisto su Amazon. Prima di lasciarvi con i link rapidi di acquisto, vi ricordiamo di ponderare bene il passaggio ad un computer con la nuova architettura, soprattutto se per lavoro fate affidamento ad applicazioni che potrebbero avere difficoltà a funzionare bene con il chip M1, nonostante la presenza della tecnologia di emulazione Rosetta 2.

Se, invece, siete convinti di voler fare il salto e provare le prestazioni del nuovo chip, ecco i link per acquistare i computer Apple: