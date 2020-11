La beta di iOS 14.3 svela ulteriori dettagli su AirTags e AirPods Studio

Da qualche ora Apple ha rilasciato la prima beta di iOS 14.3 per sviluppatori al cui interno sono state scovate alcune informazioni su AirTags e le cuffie AirPods Studio. Nello specifico, all’interno della sezione dell’applicazione Find My è stato individuato un video piuttosto esplicativo in cui è possibile notare un riferimento alle cuffie di Apple.

Le icone delle cuffie scoperte nella beta di iOS 14.3 sono leggermente differenti rispetto a quelle che 9to5mac aveva trovato in un leak di iOS 14, il che potrebbe indicare un cambiamento del design del prodotto.

New Pairing video in the Find My app in iOS 14.3 beta 1 with the codename Hawkeye hints at Apple Tags support and new Apple over ear headphones. pic.twitter.com/oVdCLQcaWc

— Steve Moser (@SteveMoser) November 12, 2020