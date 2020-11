Nokia svela due feature phone con Google Assistant: ecco Nokia 8000 e 6300

Nokia annuncia due nuovi feature phone pensati per chi è alla ricerca di qualità e look con un occhio al budget: stiamo parlando di Nokia 8000 e Nokia 6300, telefoni 4G che coniugano la semplicità di un cellulare classico alle funzionalità essenziali offerte da WhatsApp, Google Assistant e non solo. Scopriamoli insieme.

Nokia 8000 punta a eleganza e design

Partiamo da Nokia 8000, un feature phone elegante che strizza l’occhio agli utenti che puntano a qualità e look. Il telefono può contare su un guscio in simil-vetro con una finitura metallica e su una scocca in quattro colorazioni ispirate alle pietre preziose (Onyx Black, Opal White, Citrine Gold e Topaz Blue). Il robusto policarbonato con il quale è costruito lo rende capace di resistere senza grossi problemi agli urti e ai colpi della vita quotidiana.

Nokia 8000 dispone di display da 2,4 pollici e di tutte le funzionalità essenziali che ci si aspetta da un feature phone: a bordo connettività 4G e Wi-Fi per WhatsApp, Facebook, YouTube, Google Maps e centinaia di altre app scaricabili da KaiStore; inoltre, grazie a Google Assistant, il telefono permette di dettare messaggi, fare telefonate e sfruttare tantissime funzionalità dell’assistente vocale senza usare le mani. La presenza della funzione hotspot Wi-Fi consente poi di condividere la connessione Internet con amici e familiari, in modo da non lasciare a piedi notebook o tablet.

Ecco la scheda tecnica completa di Nokia 8000:

display da 2,4 pollici QVGA;

SoC Qualcomm Snapdragon 210;

512 MB di RAM e 4 GB di memoria interna (espandibile con microSD fino a 32 GB);

fotocamera posteriore da 2 MP con flash;

connettività 4G Cat4 dual SIM, Wi-Fi, Bluetooth, GPS;

porta per il jack audio da 3,5 mm, micro USB e radio FM;

batteria rimovibile da 1500 mAh;

sistema operativo KaiOS;

dimensioni di 132,2 x 56,5 x 12,34 mm.

Nokia 8000 sarà disponibile all’acquisto in Italia da inizio dicembre 2020 al prezzo consigliato di 99,99 euro, ma solo nelle colorazioni Onyx e Opal (almeno per ora).

Nokia 6300 bada al sodo con le stesse funzionalità

Per chi vuole spendere qualcosa meno è in arrivo anche Nokia 6300, feature phone che condivide tante delle caratteristiche tecniche del modello qui sopra. Questo dispositivo porta WhatsApp al prezzo più basso mai visto su un telefono del marchio, ed è adatto a chi cerca l’essenziale a un costo molto contenuto: come 8000, anche 6300 permette di rimanere in contatto con gli amici su Facebook, navigare con Google Maps e visualizzare video su YouTube, così come scaricare le tante app presenti sul KaiStore.

“Ci siamo ispirati al classico Nokia 6300 che incarnava la qualità nel tempo, la facilità d’uso ed era, naturalmente, pensato per durare, proiettandolo nella moderna connettività 4G” ha dichiarato Juho Sarvikas, Chief Product Officer e Vice President of North America di HMD Global. “Grazie a una migliore qualità delle chiamate e a uno streaming più fluido, è davvero possibile ottenere il massimo da applicazioni come Facebook, YouTube e Google Maps. Il nuovo Nokia 6300 è il compagno perfetto per le attività quotidiane e, con la condivisione tramite hotspot WiFi, i fan possono estendere questa connettività essenziale ovunque vadano“.

Ecco la scheda tecnica completa di Nokia 6300:

display da 2,4 pollici QVGA;

SoC Qualcomm Snapdragon 210;

512 MB di RAM e 4 GB di memoria interna (espandibile con microSD fino a 32 GB);

fotocamera posteriore VGA con flash;

connettività 4G Cat4, Wi-Fi, Bluetooth, GPS;

porta per il jack audio da 3,5 mm, micro USB e radio FM;

batteria rimovibile da 1500 mAh;

sistema operativo KaiOS;

dimensioni di 131,4 x 53 x 13,7 mm.

Nokia 6300 sarà disponibile in Italia da inizio dicembre 2020 nei colori Cyan Green, Light Charcoal e Powder White al prezzo di 69,99 euro.