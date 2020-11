Tanti prodotti in offerta fino al 13 novembre con gli sconti epici di Trony

Tornano gli sconti epici di Trony fino al prossimo 13 novembre 2020 con tanti prodotti in offerta da non lasciarsi scappare. Smartphone, tablet, wearable e tanto altro con sconti anche del 30%, oppure a tasso zero in venti rate per tutti i prodotti in cui viene indicato. Nell’articolo abbiamo individuato quelli che sono le migliori offerte per i prodotti che normalmente trattiamo su TuttoTech, specificando il prezzo finale rispetto a quello iniziale e la percentuale di sconto applicata.

Sconti epici Trony: smartphone

Huawei P40 (oro, nero), a 479 euro invece di 599 euro con uno sconto del 20%;

invece di 599 euro con uno sconto del 20%; Samsung Galaxy A71 (nero, blu, argento), a 329 euro invece di 479 euro con uno sconto del 31%;

invece di 479 euro con uno sconto del 31%; Redmi Note 9 Pro, a 259 euro invece di 299 euro con uno sconto del 13%;

invece di 299 euro con uno sconto del 13%; Samsung Galaxy A21S (nero, blu, bianco), a 179 euro invece di 249 euro con uno sconto del 28%;

invece di 249 euro con uno sconto del 28%; Huawei P Smart 2020 (verde, nero), a 175 euro invece di 199 euro con uno sconto del 12%;

invece di 199 euro con uno sconto del 12%; Huawei P40 Lite E (nero, verde), a 149 euro invece di 199 euro con uno sconto del 25%.

Sconti epici Trony: tablet

Samsung Galaxy Tab S5e, a 479 euro invece di 499 euro con uno sconto del 4%;

invece di 499 euro con uno sconto del 4%; Samsung Galaxy Tab A 10.1, a 219 euro invece di 239 euro con uno sconto dell’8%;

invece di 239 euro con uno sconto dell’8%; Lenovo M10 HD, a 189 euro invece di 199 euro con uno sconto del 5%;

invece di 199 euro con uno sconto del 5%; Huawei MatePad T 10, a 189 euro invece di 199 euro con uno sconto del 5%.

Sconti epici Trony: wearable

Samsung Galaxy Buds Live (Mystic black, Mystic white), a 149 euro invece di 189 euro con uno sconto del 21%.

Se i prodotti che vi abbiamo indicato non fanno per voi, vi lasciamo con il link per accedere alla lista completa delle offerte degli sconti epici di Trony. Infine, vi ricordiamo di iscrivervi al nostro canale Telegram prezzi.tech per scoprire tutte le migliori offerte del mondo hi-tech.

