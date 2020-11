Nest Audio e Chromecast con Google TV insieme per un sistema home theatre

L’importanza dei dispositivi Google Nest Audio nell’ambito dell’ecosistema del colosso di Mountain View potrebbe presto aumentare, almeno ciò è quanto sembra suggerire un indizio fornito dal motore di ricerca dell’azienda statunitense.

Un utente su Reddit, infatti, ha pubblicato uno screenshot che ci mostra la descrizione che il motore di ricerca fornisce di Nest Audio su Google Store negli Stati Uniti, facendo intendere che il dispositivo potrebbe essere in grado in futuro di riprodurre l’audio da Chromecast con Google TV.

Ecco l’immagine di cui vi stiamo parlando (vi sono segnalazioni di apparizioni simili anche in altri Paesi):

Google Nest Audio diventerà un sistema home theatre

In pratica, stando a quanto è possibile apprendere da essa, i dispositivi Nest Audio potrebbero essere usati per realizzare un sistema home theatre. Si tratta di una funzionalità che al momento non è disponibile né sul nuovo dongle Chromecast né su Nest Audio ma che è invece presente (o sta per essere implementata) sui prodotti della concorrenza, come gli altoparlanti intelligenti di Amazon ed Apple.

Ricordiamo che da tempo si susseguono indiscrezioni secondo cui il colosso di Mountain View è al lavoro su una feature di questo tipo anche se recentemente sembrava fosse stata scartata. Probabilmente, spinta anche dalle mosse delle dirette concorrenti, Google ha deciso di riprenderla in considerazione, accelerando il suo sviluppo.

Purtroppo al momento non vi sono informazioni su come dovrebbe funzionare il sistema ideato da Google anche se è facile prevedere che sia in grado di consentire agli utenti di sfruttare due smart speaker della gamma Nest Audio per collegarli alla TV e usarli come delle vere e proprie soundbar.

Resta da capire quando tale feature sarà effettivamente implementata e se sarà disponibile soltanto con Google Chromecast con Google TV e i dispositivi basati su Android TV.

La speranza è di avere presto informazioni ufficiali da parte del colosso di Mountain View.