iPhone XR ad un prezzo incredibile sul volantino Bennet

Se siete alla ricerca di una buona offerta per acquistare un iPhone ma non siete disposti a sborsare diverse centinaia di euro per acquistare iPhone 12, il volantino di Bennet vi permette di mettere le mani su iPhone XR. Invece del prezzo pari a 599 euro, il negozio sconta il prezzo a 499 euro ma solo per i 500 pezzi disponibili in negozio.

Una offerta da non lasciarsi scappare

L’unica vera pecca di iPhone XR, ed il motivo per cui è stato da molti indicato come iPhone X “economico”, è la presenza di un display LCD IPS. Rispetto al pannello OLED di iPhone X (e degli altri modelli arrivati dopo) è possibile notare una differenza a livello delle cornici, qui più evidenti, ed una calibrazione dei colori evidentemente meno carica rispetto ad un pannello OLED.

Malgrado questo iPhone XR è ancora oggi uno smartphone che non si fa mancare nulla: la fotocamera regala foto di alto livello in condizioni di buona luminosità, la batteria garantisce senza problemi un giorno di utilizzo e l’ottimizzazione hardware permette di sfruttare anche iOS 14 senza alcun tipo di compromessi.

Se non siete ancora convinti delle qualità di iPhone XR e state invece cercando altre offerte, vi consigliamo di iscrivervi al nostro canale Telegram prezzi.tech per scoprire tante nuove offerte sul mondo hi-tech.