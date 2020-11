Non lasciatevi scappare tutte le offerte di ePRICE che anticipano il Black Friday

Dopo che Amazon ha anticipato il Black Friday con offerte fino al 19 novembre, ecco che anche ePRICE si impegna a stuzzicare la vostra attenzione con ben tre offerte pensate per accontentare i gusti di tutti gli utenti.

Tante offerte per tutti i gusti

Si parte con Black Tris, ovvero una interessantissima soluzione che permette di spendere solo 1 euro a fronte dell’acquisto di altri due prodotti. Sì, avete capito benissimo: acquistando 2 prodotti fra quelli in promozione, avrete la possibilità di comprare il terzo spendendo appena 1 euro. Alcuni fra gli articoli promozionati del settore hi-tech vedono smart TV, stampanti, computer, notebook e tanto altro, mentre fra i prodotti a solo 1 euro compare addirittura la PlayStation 4.

Accedi a tutte le offerte Black Tris

Se Black Tris non è in linea con le vostre necessità di acquisto, il colosso dell’eCommerce ha in mente anche una pagina per accompagnarvi fino all’arrivo vero e proprio del Black Friday. In questa pagina sono presenti un gran numero di prodotti in forte sconto, come ad esempio iPhone 11 128 GB a 683,40 euro, computer, smart TV, wearable e tanto altro.

Scopri tutte le offerte in attesa del Black Friday

Infine, ePRICE ha anche una particolare edizione del Webantino che dalle 00:01 di oggi, 5 novembre 2020, fino alle 23:59 del 26 novembre 2020, vi permette di acquistare tantissimi prodotti in sconto. Accessori, computer, soluzioni audio/video, e tanto altro a prezzi decisamente invitanti.

Le offerte del Webantino