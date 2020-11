Harry Potter torna su Canale 5 dal 12 novembre: ecco date e orari

Mediaset ha ascoltato i tanti che in questi giorni all’insegna dello stare a casa hanno richiesto a gran voce il ritorno della saga di Harry Potter nella programmazione: così dal prossimo 12 novembre e per i giovedì successivi la serata di Canale 5 si riempirà di magia.

Harry Potter torna su Canale 5: date e orari

Si partirà da giovedì 12 novembre 2020 con Harry Potter e la pietra filosofale, il primo degli 8 film che compongono la saga del maghetto più famoso del mondo, come annunciato dalla nota emittente televisiva con un post dedicato sulla sua pagina Facebook. Ma ecco le date e gli orari della programmazione di tutti i film, che si concluderà con l’ultimo giorno di dicembre:

12 novembre alle 21:30 su Canale 5: Harry Potter e la pietra filosofale

19 novembre alle 21:30 su Canale 5: Harry Potter e la camera dei segreti

26 novembre alle 21:30 su Canale 5: Harry Potter e il prigioniero di Azkaban

3 dicembre alle 21:30 su Canale 5: Harry Potter e il calice di fuoco

10 dicembre alle 21:30 su Canale 5: Harry Potter e l'ordine della fenice

17 dicembre alle 21:30 su Canale 5: Harry Potter e il principe mezzosangue

24 dicembre alle 21:30 su Canale 5: Harry Potter e i doni della morte, parte 1

31 dicembre alle 21:30 su Canale 5: Harry Potter e i doni della morte, parte 2

Se non avete mai visto i film del maghetto, ecco che Canale 5 vi dà la possibilità di recuperare questa grave mancanza (e non perdetevi la nostra guida all’universo di Harry Potter); se invece siete già fan della saga, non servono grosse scuse per riguardare tutti i film dal vostro divano. Appuntamento quindi a giovedì 12 novembre e ai giovedì successivi, su Canale 5.