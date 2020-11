Assassin’s Creed: Valhalla è dietro l’angolo: ecco dove acquistarlo

Era primavera quando Ubisoft presentava il nuovo capitolo di Assassin’s Creed, un franchise ormai con molti anni sulle spalle che ha saputo rapire la fantasia di milioni di giocatori in tutto il mondo. Assassin’s Creed: Valhalla è, come ben sappiamo, il nuovo titolo previsto per questo 10 novembre 2020.

Manca poco al lancio di Assassin’s Creed

I giocatori si troveranno ad impersonificare Eivor, protagonista e capo clan dei Norreni che verranno guidati alla scoperta delle terre di Albione. Se siete interessati al gioco e non avete ancora provveduto all’acquisto della copia fisica, potete fare vostra la versione Standard, la Gold Edition o le versioni con le figurine cliccando il link di Amazon sottostante.

Una delle caratteristiche peculiari del nuovo titolo di Ubisoft sarà l’anima profondamente open world, dove avrete la possibilità di guidare Eivor lungo raid e razzie nei piccoli villaggi, contribuire alla crescita del proprio insediamento e ovviamente concedervi lunghe digressioni di trama completando le numerose quest secondarie oppure intrattenendovi con i tanti mini giochi presenti all’interno del gioco.

Vi ricordiamo che Assissin’s Creed: Valhalla sarà disponibile su PC, PS4, Xbox One e Xbox Series X. Il titolo sarà inoltre disponibile anche su PlayStation 5 a partire dal 19 novembre.