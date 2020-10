Unieuro apre il weekend con No IVA e doppio sconto IVA su tantissimi prodotti

Unieuro apre il weekend con No IVA e doppio sconto IVA su...

Unieuro lancia un’offerta che sembra a tutti gli effetti un anticipo di quello che potremmo vedere al Black Friday e propone tantissimi prodotti con sconto IVA e doppio sconto IVA: scopriamo insieme come funziona l’iniziativa promozionale e alcuni tra i prodotti più interessanti.

Offerte No IVA e doppio sconto IVA da Unieuro

Per il gran finale degli Halloween Days, che abbiamo visto qualche giorno fa, Unieuro lancia uno sconto IVA su gran parte del catalogo (ci sono comunque diverse esclusioni importanti) e un doppio sconto IVA su grandi elettrodomestici e prodotti della categoria trattamento aria. Lo sconto, rispettivamente del 18,04% e del 36,08%, si applica direttamente nel carrello su tutti i prodotti sopra i 299 euro (ma non solo), esclusi brand Dyson, iRobot, notebook, stampanti, console, iPhone, Apple Watch, volantino e promozioni speciali in sconto.

Pur con queste esclusioni di peso, la proposta Unieuro rimane allettante per l’acquisto di tanti prodotti tech, come ad esempio quelli che abbiamo selezionato qui sotto come esempio. I prezzi sono già stati scontati, si tratta delle cifre che vedrete una volta aggiunto il tutto al carrello.

Offerte smartphone Unieuro

Offerte TV Unieuro

Offerte tablet e smartwatch Unieuro

Se volete spulciare il catalogo Unieuro per cercare il prodotto che fa per voi con lo Sconto IVA di Halloween potete seguire i link qui in basso. Fateci sapere se siete riusciti a fare qualche affare interessante.