Huawei Watch Fit, Watch GT 2 e Watch GT 2e in offerta su Amazon a ottimi prezzi

Tra i prodotti più apprezzati del sempre più vasto e diversificato ecosistema di Huawei ci sono senza dubbio i wearable: in mezzo a cuffie come le ottime Huawei Freebuds Pro e le appena presentate Freebuds Studio, ci sono anche prodotti più particolari come gli occhiali Huawei X GENTLE MONSTER Eyewear II e usuali come gli smartwatch e proprio questi ultimi, con specifico riferimento ai modelli Huawei Watch Fit, Huawei Watch GT 2 e Huawei Watch GT 2e, sono tra i protagonisti delle offerte di oggi di Amazon.

Nella giornata di ieri, assieme alle numerose offerte di altri noti rivenditori, vi abbiamo parlato dell’avvio del Black Friday anticipato su Amazon. Il colosso dell’ecommerce, comunque, non si ferma mai e di giorno in giorno rinnova la propria selezione di offerte.

Huawei Watch Fit, Watch GT 2 e Watch GT 2e in offerta su Amazon

Tra le offerte targate Amazon di oggi, 27 ottobre 2020, si segnalano tre smartwatch dello stesso produttore: Huawei Watch Fit, Huawei Watch GT 2 e Huawei Watch GT 2e.

Il primo è anche il più recente dei tre ed è reso immediatamente riconoscibile dal suo display rettangolare. Huawei Watch Fit, che di listino costa 129,90 euro, è in offerta in entrambe le colorazioni:

Huawei Watch GT 2 e Watch GT 2e sono modelli in circolazione da più tempo, ma non per questo sono meno interessanti, soprattutto alla luce dei prezzi che hanno ormai raggiunto. Oggi, ad esempio, su Amazon ci sono:

Insomma, delle occasioni molto ghiotte, se siete alla ricerca di un nuovo smartwatch valido e non volete investire un patrimonio.

