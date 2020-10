Huawei X GENTLE MONSTER Eyewear II ufficiali: quando moda e tecnologia si fondono

Anche se la superstar dell’evento odierno è stato Huawei Mate 40 Pro, il colosso cinese ha annunciato anche altre novità. La più interessante è indubbiamente rappresentata dalla nuova generazione di occhiali smart, gli Huawei X GENTLE MONSTER Eyewear II.

Con questo nuovo prodotto il colosso cinese dà il via a una tendenza di smart wear, o indossabili intelligenti, che rappresentano la perfetta fusione tra moda e tecnologia, con un design all’avanguardia, un comfort unico e tante funzioni da provare subito.

gli occhiali Huawei X GENTLE MONSTER Eyewear II sono disponibili in un’ampia gamma di modelli da vista e da sole, per rappresentare al meglio lo stile di chi li indossa. L’altoparlante ultra sottile annulla la dispersione del suono, garantendo la massima privacy anche sotto questo punto di vista, e la funzione Smart Interaction trasforma di fatto gli occhiali in un assistente personale, con accesso immediato alle informazioni e una nuova esperienza di interazione.

Huawei ha lavorato sui materiali, per ridurre ulteriormente il peso garantendo allo stesso tempo una maggiore resistenza all’uso. Grazie alle aste ultra sottili realizzate in plastic titanium il peso è ancora minore, e il titanium elastic utilizzato per le cerniere offre una durabilità senza precedenti.

Cambia, rispetto alla prima generazione, anche la curvatura dell’auricolare, che passa da 12 a 20 gradi al fine di migliorare la vestibilità. Migliora anche la qualità audio, grazie alle maggiori dimensioni dell’altoparlante che offre inoltre una gamma sonora più ricca e dettagliata, per un’esperienza di ascolto decisamente più coinvolgente.

Sulle aste sono installati anche doppi microfoni, al fine di ridurre le interferenze ambientali durante le chiamate, migliorandone decisamente la qualità. E con il suono adattivo il volume viene regolato in base all’ambiente sonoro, per un giusto equilibrio tra qualità di ascolto e impatto sulle persone vicine.

Huawei ha aggiornato anche le Smart Gesture che consentono, ad esempio, di pizzicare l’asta sinistra degli occhiali per abbinarli a un altro dispositivo. Con un doppio tocco si attica l’assistente vocale e con degli swipe su entrambe le aste è possibile controllare la riproduzione multimediale senza dover ricorrere allo smartphone.

Non mancano i sensori che riconoscono se gli occhiali sono indossati, al fine di interrompere la riproduzione quando vengono tolti e riprenderla nel caso vengano indossati nuovamente entro tre minuti. E ogni giorno, al primo utilizzo, gli occhiali rivolgeranno un cordiale saluto all’utente, un modo simpatico per iniziare la giornata.

L’autonomia si attesta a cinque ore di utilizzo continuo con una singola carica e grazie alla ricarica wireless rapida è possibile averli pronti in pochissimo tempo.

Potete acquistare da oggi gli occhiali Huawei X GENTLE MONSTER Eyewear II sullo store ufficiale a 329 euro. Per gli acquirenti in regalo un abbonamento semestrale a Huawei Music.