Le cuffie Samsung Galaxy Buds Live Mystic Blue arrivano in Italia a 189 euro

Torniamo ad occuparci della nuova colorazione di Samsung Galaxy Buds Live, le apprezzate cuffie true wireless del colosso coreano che nei giorni scorsi sono state annunciate anche in Mystic Blue.

Ebbene, così come previsto, oggi è il giorno del loro esordio ufficiale sul mercato italiano: questa ennesima colorazione sarà disponibile sul sito ufficiale del produttore asiatico nell’ambito di Samsung Week, una promozione in vigore fino a domenica 1 novembre 2020 che offre agli utenti “un valore senza confronti e l’accesso a offerte esclusive per tutta la gamma di prodotti Samsung” (qui trovate la pagina dedicata).

Samsung Galaxy Buds Live, caratteristiche e prezzo

Ricordiamo che le cuffie Samsung Galaxy Buds Live nella colorazione Mystic Blue si vanno ad aggiungere alle tre varianti già disponibili, ossia Mystic White, Mystic Black e Mystic Bronze.

Eccezion fatta per il colore degli auricolari e della custodia di ricarica, la versione Mystic Blue di Samsung Galaxy Buds Live non presenta novità rispetto a quelle che abbiamo già avuto modo di conoscere, tra i cui punti di forza spiccano un design a fagiolo, un altoparlante di 12 mm, la tecnologia audio di AKG, tre microfoni (due esterni e uno interno) che permettono di sfruttare al meglio la tecnologia di cancellazione del rumore ambientale (ANC), la connettività Bluetooth 5.0, un accelerometro, IR, VPU, una batteria di 60 mAh (a cui si aggiunge quella da 472 mAh della custodia) e un peso di appena 5,6 grammi per ciascun auricolare.

Non mancano, infine, alcune chicche software, come una modalità gioco (permette di ridurre la latenza), il supporto ai controlli vocali, la gestione delle varie funzionalità attraverso i pannelli sensibili al tocco posizionati sulla superficie esterna degli auricolari e la possibilità di passare fra i dispositivi compatibili senza scollegare e ricollegare le cuffie.

Il prezzo ufficiale della nuova variante cromatica delle cuffie true wireless del colosso coreano è 189 euro.

