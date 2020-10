Xiaomi lancia il purificatore da scrivania MIJIA Desktop Air Purifier

Dopo la toilette smart con attivazione vocale, Xiaomi ha lanciato in crowdfunding un altro prodotto per la smart home. Questa volta si tratta di un purificatore d’aria, ma a differenza di quelli per gli ambienti, MIJIA Desktop Air Purifier mira a rendere salubre lo spazio privato della scrivania.

Caratteristiche di MIJIA Desktop Air Purifier

Il purificatore d’aria personale di Xiaomi fornisce aria pulita direttamente sul viso dell’utente e per questo il suo angolo è regolabile in base all’altezza di seduta per garantire che l’aria pulita possa essere inviata direttamente nel circolo di respirazione individuale.

MIJIA Desktop Air Purifier consente di impostare un volume d’aria confortevole veicolato da una morbida ventilazione che non crea alcun fastidio all’utente, inoltre il condotto dell’aria è ottimizzato per ridurre il rumore della ventilazione rendendo il prodotto utilizzabile sulla scrivania.

Il purificatore da scrivania è inoltre efficace contro gli inquinanti comuni in ufficio grazie a un filtro ad alta precisione in grado di depurare il 99,6% delle particelle fino a una dimensione di 0,3 μm e può filtrare polveri sottili, allergeni pollinici, polvere, fumo passivo e altri inquinanti presenti nell’aria dell’ufficio.

I rivestimenti antibatterici e antivirali vengono utilizzati per inattivare alcuni batteri e virus comuni con un tasso di inattivazione che può raggiungere il 99,99% riducendo il rischio di infezione per gli impiegati durante la stagione influenzale, inoltre, il purificatore assorbe anche le molecole di formaldeide attraverso il carbone attivo di alta qualità che purifica anche alcuni odori per fornire aria pulita.

Il purificatore d’aria portatile utilizza un coperchio a induzione magnetica che risulta particolarmente comodo per rimuovere e sostituire l’elemento filtrante, arrestando il funzionamento del dispositivo quando il coperchio viene rimosso.

Le funzionalità smart del purificatore d’aria MIJIA Desktop Air Purifier sono supportate dalla connettività Wi-Fi che consente al dispositivo di dialogare con all’app MIJIA, in modo da poter controllare dallo smartphone la durata dell’elemento filtrante e accendere o spegnere da remoto il purificatore.

Disponibilità e prezzo di MIJIA Desktop Air Purifier

Xiaomi ha lanciato il purificatore d’aria MIJIA Desktop Air Purifier su Xiaomi Mall e attualmente il dispositivo ha un prezzo di crowdfunding di 349 yuan (circa 44 euro) che diventeranno 399 yuan (circa 50 euro) al termine della campagna. Al momento non abbiamo informazioni in merito alla commercializzazione del prodotto al di fuori della Cina.

