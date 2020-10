Xiaomi lancia una nuova toilette smart con attivazione vocale

Dopo il termometro digitale economico con display LED, il nuovo aspirapolvere wireless MIJIA K10 e il campanello wireless autoalimentato, la piattaforma Youpin di Xiaomi lancia in crowdfunding un nuovo prodotto di uso comune che integra funzionalità smart home.

Si tratta della toilette intelligente ad attivazione vocale di Dabai che risponde in modo efficiente a comandi come “apri il coperchio”, ma che è anche in grado di rilevare l’utente.

Caratteristiche della smart toilet di Xiaomi

Dabai Smart Toilet include un pannello digitale a LED protetto da un vetro trasparente e offre icone luminose e vivaci chiaramente visibili anche al buio.

Il WC intelligente di Dabai rileva quando una persona si avvicina alzando automaticamente il coperchio e in base alla posizione dei piedi solleva anche l’anello del sedile senza che ci sia contatto con le mani, il che previene la possibile diffusione dei batteri.

La toilette incorpora anche una tecnologia avanzata di sterilizzazione al plasma utilizzata nell’industria medica. Dopo l’accensione, gli ioni sterilizzanti vengono rilasciati all’interno della toilette per 2 ore distruggendo tutti i batteri.

La tecnologia brevettata di lavaggio a fondo del sifone secondario è potente ed efficace grazie al vigoroso getto d’acqua a vortice che rimuove rapidamente lo sporco senza lasciare residui.

La toilette intelligente di Dabai mantiene il sedile riscaldato a temperatura costante e include la funzione bidet con asciugatura ad aria calda a 6 velocità.

Disponibilità e prezzo della toilette intelligente di Xiaomi

Dabai Smart Toilet è attualmente disponibile sul sito web Youpin al prezzo di crowdfunding di 2.288 yuan (circa 290 euro) che diventeranno 3599 yuan (circa 456 euro) al termine della campagna. Le spedizioni del prodotto dovrebbero iniziare il 10 novembre, tuttavia non abbiamo notizie sull’eventuale commercializzazione al di fuori della Cina.

Leggi anche: Guide acquisti per la smart home