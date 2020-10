Xiaomi svela un letto smart con controllo vocale e molto altro

Xiaomi svela un nuovo prodotto per la smart home, ovvero un letto smart completo a 360°. Xiaomi 8H Milan Smart Electric Bed Pro è all’apparenza un letto come molti altri, ma in realtà dispone di tante feature che lo rendono estremamente interessante.

Specifiche Xiaomi 8H Milan Smart Electric Bed Pro

Diretto discendente del modello Xiaomi 8H Milan Smart Electric Bed lanciato a dicembre dello scorso anno, la nuova versione monta quattro motori (contro i due del modello precedente) realizzati per garantire una maggiore fruibilità delle tante funzionalità del materasso.

Xiaomi 8H Milan Smart Electric Bed Pro è munito internamente di molle rigide e con una struttura solida pensata per garantire lunga usabilità nel corso del tempo. Il materasso è inoltre dotato di differenti zone pensate per offrire il massimo del confort alle varie zone del corpo, così come molte funzioni per offrire un sonno lungo e ristoratore.

Il telecomando abbinato al materasso permette di controllare varie posizioni per rilassarsi, leggere, guardare la TV o semplicemente riposarsi, mentre tutte le funzioni smart possono essere facilmente gestite anche tramite l’applicazione Mijia oppure attraverso l’assistente vocale XiaoAI.

Prezzo e disponibilità Xiaomi 8H Milan Smart Electric Bed Pro

Xiaomi 8H Smart Electric Bed Pro sbarca sulla piattaforma di raccolta fondi Youpin al prezzo di 4899 yuan, circa 620 al cambio, con inizio delle spedizioni previste per fine novembre.