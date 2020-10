Due promozioni MediaWorld per iniziare al meglio la settimana

La scorsa settimana è stata dominata da Amazon con l’attesissima promozione Prime Day e il team di MediaWorld ha deciso di iniziare alla grande anche questa con tante nuove offerte dedicate agli utenti alla ricerca di soluzioni per prendersi cura della propria casa o del proprio corpo.

MediaWorld lancia la promozione “Il pulito è di casa”

Se siete alla ricerca di prodotti per la pulizia di casa o ufficio, questa promozione è quella che fa al caso vostro: sono tanti, infatti, i prodotti che gli utenti potranno acquistare ad un prezzo speciale. Dalle scope elettriche ai robot, dalle scope a traino ai generatori di vapore, dai purificatori e diffusori alle lavatrici, dalle lavastoviglie ai ferri da stiro, c’è solo l’imbarazzo della scelta.

La promozione “La tecnologia vi fa belli”

La seconda promozione di MediaWorld disponibile durante questa settimana (da oggi e fino a domenica 25 ottobre 2020) soltanto online si chiama “La tecnologia vi fa belli”.

Tra i prodotti che rientrano in tale iniziativa vi sono gli asciugacapelli, i rasoi elettrici (sia per uomo che per donna), gli spazzolini da denti elettrici e vari prodotti per il fitness (dalle bilance alle smartband).

Non ci resta altro da fare che augurarvi buoni acquisti.