Tre promozioni MediaWorld per avvicinarci alla grande al weekend

Il Prime Day è finito e ci stiamo già avvicinando al weekend, ma MediaWorld non rimane con le mani in mano: la nota catena lancia infatti tre promozioni dedicate ad iPhone 12 e iPhone 12 Pro, ai prodotti Samsung e alla tecnologia più in generale. Andiamo a scoprire insieme le migliori opportunità da sfruttare nei negozi e sul sito MediaWorld.

Le offerte del Red Weekend MediaWorld (15-18 ottobre)

Partiamo con il Red Weekend MediaWorld, che ritorna in grande stile questo fine settimana. Le offerte dell’iniziativa valida solo online dal 15 al 18 ottobre 2020 comprendono smartphone, tablet, PC, TV, wearable e tanto altro. Ecco alcune delle proposte più interessanti a disposizione:

Offerte smartphone e tablet MediaWorld

Offerte PC MediaWorld

Offerte TV MediaWorld

Altre offerte MediaWorld

Potete consultare tutti gli sconti del Red Weekend MediaWorld seguendo il link qui di seguito.

Le offerte “Samsung che passione!” di MediaWorld (15-18 ottobre)

Se siete alla ricerca di un prodotto Samsung la promozione dedicata ad essi potrebbe fare al caso vostro. Le offerte “Samsung che passione!” sono valide online e nei punti vendita MediaWorld dal 15 al 18 ottobre 2020 e includono smartphone, cuffie e non solo. Ecco le occasioni migliori:

Per tutte le altre offerte Samsung di MediaWorld potete seguire il link qui sotto:

Offerta preordine iPhone 12 e iPhone 12 Pro

Chiudiamo con una promozione MediaWorld dedicata a coloro che desiderano preordinare iPhone 12 e iPhone 12 Pro (per iPhone 12 Mini e iPhone 12 Pro Max ci sarà da attendere il mese prossimo). Effettuando la prenotazione di uno dei due nuovi smartphone Apple dalle ore 14:00 del 16 ottobre fino al 22 ottobre sarà possibile abbinare Apple Watch Series 3 GPS da 38 mm a 159 euro.

Inoltre MediaWorld offre la possibilità di pagare il nuovo smartphone, con o senza abbinamento ad Apple Watch, in 12 o 24 rate mensili a tasso zero (con maxi rata finale). Chi vuole può poi approfittare di una sessione gratuita con i cosiddetti Apple Master MediaWorld per conoscere tutti i dettagli dei nuovi dispositivi della mela. Potete consultare tutti i dettagli a questo indirizzo.