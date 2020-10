Da Comet arrivano gli “Imperdibili”: ecco il volantino valido fino al 28 ottobre

Sono questi giorni ricchi di offerte in casa Comet: è stata lanciato un altro volantino Imperdibili!, che propone sconti fino al 40% – oltre al finanziamento a tasso zero in 10 o 20 rate mensili – su una selezione di prodotti d’elettronica, tra cui non mancano TV, notebook, piccoli e grandi elettrodomestici.

Le migliori offerte di Comet su prodotti tech

Il volantino di Comet, valido anche online fino al 28 ottobre, include una vasta selezione di smartphone Android, su cui ci saranno sconti tra il 10% e il 40% sul prezzo di listino e la possibilità di ottenere un comodo finanziamento a tasso zero (TAN 0%, Taeg 0%). Gli smartphone non sono però, come già anticipato, gli unici prodotti interessanti in promo, per cui abbiamo deciso di segnalarvi di seguito tutte le migliori offerte anche su smart TV, fotocamere, PC, notebook e tablet.

Smartphone

OPPO A91 a 269 euro

a 269 euro Redmi Note 9S a 249 euro

a 249 euro Samsung Galaxy A71 a 329 euro

a 329 euro Motorola Moto G9 Plus a 259 euro

a 259 euro Samsung Galaxy Note 20 a 999 euro

a 999 euro Apple iPhone 11 Pro 64 GB a 979 euro

Notebook e tablet

Huawei Matepad T10S LTE a 229 euro

a 229 euro Lenovo Notebook Ideapad 3 a 649 euro

a 649 euro ASUS Notebook Vivobook 15 S512JF-EJ014T a 649 euro

Smart TV e smartwatch

Samsung Galaxy Watch 3 a 379 euro

a 379 euro LG Smart TV 49″ 8K 49NANO866 a 599 euro

a 599 euro Samsung Smart TV 50″ UltraHD 50TU8500 a 529 euro

È evidente che i dispositivi Android non godono – se si tiene contro dello street price – di offerte eccezionali, ma questa di Comet potrebbe anche rappresentare l’occasione giusta per acquistare una TV o un notebook in comode rate. In ogni caso, potete visionare anche il volantino completo a questo indirizzo.