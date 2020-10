Film in streaming gratis? Sì, con il nuovo servizio svelato da Chili

In una eterna battaglia per chi riesce ad offrire la piattaforma di video streaming più appetibile, in queste ore Chili annuncia l’arrivo del servizio AVOD (Advertising-based Video On Demand) sulla propria piattaforma. “Mettiamo sempre al primo posto i tuoi desideri, per questo abbiamo aggiunto al catalogo una sezione di film gratuiti con annunci pubblicitari“, sottolinea un banner all’interno della pagina online del servizio.

Tanti programmi completamente gratis

I film e i documentari inseriti all’interno del circuito AVOD sono accompagnati dalla stessa tipologia di contenuti extra offerti invece per i titoli premium, come ad esempio trailer, video extra, approfondimenti e quant’altro. La selezione di contenuti in streaming non è certamente del calibro dei film premium, ma piuttosto punta alla visione di un catalogo di titoli minuti pescando dall’universo di film blockbuster e b-movie.

Alberto Sordi, Totò, Bud Spencer e Terence Hill, sono alcuni dei protagonisti dei film inseriti all’interno del catalogo di film gratuiti, ma trovano posto anche produzioni di registi di un certo spessore come Coppola, Kubrick, Antonioni, Godard, Stone e tanti altri.

Per accedere al nuovo catalogo di film gratuiti in streaming basta semplicemente iscriversi alla piattaforma evitando di aggiungere il metodo di pagamento – volendo è possibile aggiungerlo in seguito tramite il proprio profilo personale. La novità svelata da Chili è certamente interessante e indicata ad un pubblico non ancora abituato alle piattaforme di streaming a pagamento.