Tesla taglia ancora il prezzo della Model S anche in Italia

Tesla ha annunciato a sorpresa un secondo taglio di prezzo per la sua auto elettrica Model S e questa volta ammonta a 4000 euro sia per il mercato americano che per quello europeo, Italia inclusa.

L’ulteriore decurtazione del prezzo di Tesla Model S arriva dopo il taglio di 5000 mila euro applicato qualche mese fa dall’azienda di Elon Musk, pertanto ora è possibile acquistare Tesla Model S Long Range con prezzi che partono da 79.990 euro e Tesla Model S Performance a partire da 96.990 euro, mentre non ci sono stati tagli di prezzo per Tesla Model S Plaid e Tesla Model X.

Tesla riduce il prezzo della Model S di altri 4000 euro

Tesla non chiarisce i motivi per i quali ha deciso di ridurre ulteriormente il prezzo della sua berlina Model S di altri 4 mila euro, visto che il mercato delle auto elettriche sta attraversando un periodo particolarmente favorevole, in parte a causa della contrazione del mercato dei veicoli a propulsione endotermica dovuta alla crisi sanitaria e in parte per via dei consistenti incentivi statali lanciati dai governi dei vari paesi.

Su un veicolo elettrico anche in Italia si possono ottenere decurtazioni sul prezzo fino a 18/20 mila euro a seconda della regione, anche se il prezzo da pagare per la Model S rimane comunque importante, tuttavia Tesla ha in mente piani audaci per il futuro, tra cui un’auto elettrica economica.

Le vendite delle Tesla Model S e delle Model X sono in calo per via del lancio della nuova Model 3. Nel terzo trimestre 2018 le Model S/X consegnate erano 27.660, mentre nello stesso periodo dello scorso anno si sono ridotte a 17.400 e quest’anno a 15.200.

